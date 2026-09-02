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2 de septiembre de 2026
Sin vueltas.

Moria Casán reveló su charla con los papás de Tini Stoessel: "Muy basureados"

Moria Casán contó los detalles de la conversación que mantuvo con Mariana Muzlera y Alejandra Stoessel, los papás de Tini Stoessel.

Moria Casán habló con los papás de Tini Stoessel.&nbsp;

Moria Casán habló con los papás de Tini Stoessel. 

“Tuve una conversación leve, pero los vi bien. Ellos están con una necesidad de hacer su catarsis emocional porque se sienten muy basureros y difamados. Están superados por la difamación, por todo lo que se dice. No acreditan. Están pasados de rosca”, aseguró Moria Casán sobre las charla.

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También reveló cómo está Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, y cómo es la relación con su hija en medio del escándalo mediático que estalló en la interna familiar.

“Me dijo Mariana que sintió mucha emoción cuando vio la entrevista que le hice ayer a Gustavo Sofovich porque la relación de padres e hijos es compleja. Yo creo que en algún momento van a aclarar todo”, explicó Moria Casán sobre la interna familiar.

Tini Stoessel y su mamá.

Tini Stoessel y su mamá.

“Pasaron de ser los mejores padres del mundo a ser los villanos en un día. De ser los que manejaban su carrera tan exitosa a ser villanos”, manifestó Moria Casán sobre el rol de los papás de Tini Stoessel.

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