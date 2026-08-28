Sacan a la luz cómo es el acuerdo que negocian Tini Stoessel y su familia

Luego del escándalo que se desató entre Tini Stoessel y su papá, el productor y empresario Alejandro Stoessel , se conoció en detalle el documento del acuerdo que la cantante y sus abogados le proponen a su padre, que involucra distintos puntos.

Según revelaron en el programa Primicias Ya, en América TV , el punto principal acuerdo es la cesión de cuotas sociales en la empresa QVT SRL, radicada en la Argentina, y en las sociedades que Alejandro Stoessel tiene en Estados Unidos. Se trata de las compañías que concentran la mayor parte de la producción audiovisual y la gestión artística de Tini Stoessel.

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Según el programa, Tini Stoessel quiere ser la dueña absoluta de las empresas que manejan su carrera. El pedido incluye que su padre y su hermano Fran Stoessel le transfieran la participación que tienen en QVT SRL y en las sociedades de la Florida, Estados Unidos.

De todos modos, desde el entorno de Alejandro Stoessel surgió la intención de mantener una parte minoritaria en esas empresas, para que la familia siga teniendo un porcentaje. Mientras que el debate gira en torno a cómo repartir el dividendo de años de trabajo conjunto y el esfuerzo familiar que impulsó la carrera de la cantante.

Tini Stoessel y su papá, Alejandro Stoessel.

El acuerdo, redactado por abogados y un equipo contable, también contempla la modificación de contratos de cesión de marcas, derechos de imagen y cobro de regalías generados por exitosa artista.

La intención es que todos los ingresos por los shows y regalías pasen a tributar e ingresar directamente a una nueva estructura bajo la gestión profesional en forma externa.

Otros de los puntos clave del acuerdo entre las partes es la titularidad de los derechos editoriales, que protegen y tributan la autoría y composición de las canciones de Tini Stoessel.

El equipo financiero y jurídico que asesora a Tini Stoessel fue presentado por Antonela Roccuzzo, explicaron en el vivo, quien tiene experiencia en la gestión de marcas y empresas vinculadas a figuras públicas.