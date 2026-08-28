La contundente pregunta que Tini Stoessel le hizo a su papá Alejandro Stoessel

Tini Stoessel está en el centro de la tormenta y se encuentra en un escandaloso conflicto económico que involucra a su papá, el productor Alejandro Stoessel . La artista decidió hacer una auditoría y habría descubierto los desmanejos realizados por su padre.

Todo se desató cuando la cantante fue a comprar una cartera y descubrió que no tenía fondos en su tarjeta, hasta que descubrió que su papá era quién manejaba su fortuna. Sorprendida, se habría comunicado con el banco para averiguar qué estaba sucediendo.

Mal momento. Cómo está Tini tras la filtración del escándalo económico con su papá

Su versión. Qué dijo Alejandro Stoessel sobre el conflicto con su hija Tini

Circuló en los medios que la fortuna de Tini Stoessel s ería de 70 millones de dólares. También circuló que recaudó 43 millones de dólares en su gira Futtura , aunque solo recibió 300 mil.

En este contexto y en medio de la tensa relación de Tini Stoessel y su papá Alejandro Stoessel, Pepe Ochoa reveló algunos escandalosos datos de la interna familiar.

“Hay una empresa que se llama AK Music, que es del mejor amigo de Alejandro Stoessel, Aquiles Sojo. Él cobró toda la pauta de Futttura y toda la cuestión publicitaria con su empresa”, aseguró Pepe Ochoa en LAM sobre los manejos económicos de la artista.

Siempre según esta versión, al conocer cómo se habrían manejado esos ingresos, Tini Stoessel enfrentó a su padre con una pregunta contundente sobre su dinero: “¿Por qué la cobra él y no la cobro yo?”.

Tini Stoessel también sospecha de su hermano Fran.

También habría comenzado a preguntarse por determinados gastos familiares y, particularmente, por el lujoso nivel de vida que lleva su hermano Fran Stoessel.

“¿Por qué mi hermano Fran tiene fiestas en Miami y en Barcelona? ¿Quién puso ese dinero?”, habría planteado Tini Stoessel a su papá en medio de la revisión de su propia economía.

Además, Pepe Ochoa aseguró que existirían propiedades registradas a nombre de la cantante sobre las que ella no tendría conocimiento de esas operaciones inmobiliarias.

“Después, hay casas que están a nombre de Tini que ella no sabe, que tienen que ver con gente del entorno de Alejandro Stoessel”, aseguró el panelista de LAM sobre el escándalo familiar y sumando nuevos datos a esta historia.