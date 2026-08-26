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26 de agosto de 2026
Mal momento.

Cómo está Tini Stoessel tras la filtración del escándalo económico con su papá Alejandro Stoessel

Tras salir a la luz el conflicto financiero entre Tini Stoessel con su papá Alejandro Stoessel, revelaron datos de la interna familiar de la cantante.

Tini Stoessel junto a su papá.&nbsp;

Tini Stoessel junto a su papá. 

Luego de que saliera a la luz la escandalosa auditoría que Tini Stoessel habría mandado a realizar sobre su patrimonio y economía, hasta hace poco manejada por su papá Alejandro Stoessel, revelaron cómo la cantante está atravesando este difícil momento.

Gustavo Méndez contó en La Mañana con Moria, en El Trece, cómo habría impactado en la cantante la filtración de los fuertes resultados en los medios.

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“Hoy la relación con el papá es nula, cero. Es más, cuando el papá estuvo internado, Tini no se comunicó con él”, contó Gustavo Méndez al hablar del vínculo actual entre la cantante y Alejandro Stoessel.

Además, el periodista recalcó un detalle muy importante: “Para que tomen dimensión de lo que está pasando, no lo invitó al casamiento, ni a la madre, ni lo llamó cuando estuvo internado”.

Tini Stoessel, pareja de Rodrigo de Paul.
Tini Stoessel, pareja de Rodrigo de Paul.

El mal momento de Tini Stoessel

Mientras que sobre el estado emocional de Tini Stoessel, Gustavo Méndez reveló cómo la habría afectado la repercusión mediática de la auditoría de sus bienes.

“Tini está ensayando y hasta ayer venía jolgoriosa, divina, feliz a hacer su performance en Zona Norte, pero ayer estaba triste y bajoneada”, aseguró en el ciclo de El Trece.

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