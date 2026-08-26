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26 de agosto de 2026
Todo mal.

Tras la ruptura con su papá, Tini Stoessel descubrió que no tiene el control de sus ganancias

Tini Stoessel encargó una auditoría de los 15 años de representación de Alejandro Stoessel, que reveló que no figura como beneficiaria de sus ingresos.

Tini Stoessel con su papá.&nbsp;

Tini Stoessel con su papá. 

Luego de finalizar el vínculo contractual hace tres meses, Tini Stoessel solicitó una revisión sobre la gestión de su propio patrimonio. Luis Ventura, en América TV, habló de unos “US$70 millones”.

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El relevamiento arrojó que todos los derechos económicos de su carrera artística y de su imagen pertenecen a sociedades comerciales donde no figura como propietaria ni accionista, dejando la totalidad del control y cobro de dividendos en manos de su padre.

Más detalles de los contratos de Tini Stoessel

Alejandro Stoessel, además de lo revelado, mantiene una sociedad comercial con Aquiles Sojo, dueño de la productora Ake Music. Según trascendió del informe, Tini Stoessel facturaba de manera esporádica por servicios artísticos por indicación del productor.

En 2025, los montos percibidos resultaron desproporcionados en relación con los ingresos reales alcanzados por las firmas que celebraban los acuerdos.

Tini Stoessel, en conflicto con su papá.

Tini Stoessel, en conflicto con su papá.

Además, la artista carecía de acceso a cuentas bancarias de las compañías y no cuenta con contratos que le aseguren participación en ganancias futuras ni en sus próximos lanzamientos discográficos.

Aunque Tini Stoeseel firmó documentos a pedido de las empresas involucradas debido a la confianza familiar, la auditoría confirmó que nunca cedió de manera formal sus derechos comerciales o de imagen.

Actualmente, los abogados de la cantante llevan adelante negociaciones con Alejandro Stoessel para desvincular definitivamente el patrocinio y regularizar la titularidad del patrimonio generado, mientras se evalúa si existieron irregularidades en el manejo societario.

Pese a la disputa económica, la cantante continúa con los compromisos de su gira internacional FUTTTURA, con fechas confirmadas en México, Argentina, el resto de América latina y Europa.

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