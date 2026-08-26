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26 de agosto de 2026
Sabores del mundo.

Llega a Ezeiza la cuarta edición de la Feria Gastronómica Cultural

Ezeiza tendrá una nueva Feria Gastronómica Cultural con platos de 13 países, muestras de dibujo y entrada libre y gratuita.

Ezeiza tendrá una nueva Feria Gastronómica Cultural.

Ezeiza tendrá una nueva Feria Gastronómica Cultural.

Ezeiza será sede de la cuarta edición de la Feria Gastronómica Cultural el sábado 29 de agosto, desde las 16, en la Casa de la Cultura, Zapala y Corrientes. La propuesta, organizada por el Municipio, reunirá platos típicos de 13 países y trabajos del Taller Municipal de Dibujo, con entrada libre y gratuita.

La actividad es impulsada por la Secretaría de Cultura de Ezeiza y surgió a partir del Taller de Cocina, donde los alumnos más avanzados preparan las propuestas gastronómicas. Durante la jornada se podrán degustar comidas representativas de Argentina, Arabia Saudita, China, Alemania, España, Francia, Italia, Chile, Bolivia, Estados Unidos, Uruguay, México y Paraguay.

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Gastronomía y cultura en Ezeiza

La Feria Gastronómica Cultural de Ezeiza no estará centrada únicamente en los platos. Los estudiantes también investigan distintos aspectos de los países que representan, como sus monedas, escudos, flora, fauna y vestimentas.

Explicaron que el objetivo es mostrar los vínculos entre la gastronomía y otras expresiones culturales, como la música, la danza y el arte. En esta edición también participará el Taller Municipal de Dibujo. Sus alumnos presentarán ilustraciones relacionadas con diferentes elementos culturales de las naciones incluidas en la feria.

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