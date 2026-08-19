Ezeiza: dos proyectos avanzaron a la instancia provincial de la Feria de Ciencias

Ezeiza tendrá dos representantes en la instancia provincial de la Feria de Ciencias.

Dos proyectos de Ezeiza fueron seleccionados para la instancia provincial de la Feria de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología 2026 , luego de la etapa regional realizada en Monte Grande. Las propuestas pertenecen a la Escuela Secundaria Nº 2 de Carlos Spegazzini y al CENS Nº 452 de Contexto de Encierro.

La próxima etapa se desarrollará entre el 1 y el 3 de septiembre en Santa Clara , en la costa bonaerense.

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La clasificación se produjo después de la instancia regional, que reunió 34 proyectos de Ezeiza el miércoles 12 de agosto en la Escuela Secundaria Nº 1 “Naciones Unidas”, de Monte Grande, cabecera de Esteban Echeverría.

Uno de los trabajos es “Arte, danza y memoria en Ezeiza: construyendo relatos colectivos” , desarrollado por estudiantes de 6º 4ª del turno tarde, con orientación Danza, de la Escuela Secundaria Nº 2 de Carlos Spegazzini. Los profesores Juan Pablo Romero y Laura Gauna estuvieron a cargo del asesoramiento.

La propuesta comenzó en 2025, cuando la institución incorporó el eje de Derechos Humanos y Memoria como trabajo transversal. Entre otras iniciativas, los alumnos participaron de la elección del nombre de la biblioteca, que pasó a llamarse “Memoria, Verdad y Justicia”, y organizaron un festival de cortos sobre Derechos Humanos y la dictadura.

Durante este año, la investigación se enfocó en la memoria local de Ezeiza y recuperó las historias de Marta Cecilia Alonso, Eduardo Alberto Delfino y Eduardo Ramos Mejía, detenidos-desaparecidos durante el terrorismo de Estado.

El proyecto combinó entrevistas, testimonios, fuentes históricas y danza para reconstruir esas historias y convertirlas en relatos colectivos. También contó con el aporte de la Comisión de la Memoria de Ezeiza, docentes, referentes locales y familiares.

El segundo trabajo seleccionado es “Todo Fútbol. Mundiales: la ciencia detrás de un gol”, elaborado por el CENS Nº 452 de Contexto de Encierro.

La propuesta aborda el fútbol desde distintas disciplinas y analiza aspectos vinculados con los Mundiales, como los factores que intervienen en un gol, la evolución de la pelota, los botines y las camisetas, la alimentación de los jugadores y el vocabulario futbolístico en inglés.

Los docentes señalaron que el proyecto busca mostrar que un gol no depende únicamente de la suerte o la habilidad, sino que involucra dimensiones físicas, económicas, sociales, científicas y lingüísticas.

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