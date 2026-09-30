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30 de septiembre de 2026
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Rematan vehículos en Ezeiza desde $1,7 millones: cuándo es y cómo sumarse

Ezeiza será sede de una subasta online de 19 vehículos con autos, motos, camionetas y un camión entre las ofertas. Primero se podrán revisar personalmente.

Ezeiza será escenario de una subasta online de 19 vehículos.

Ezeiza será escenario de una subasta online de 19 vehículos.

Ezeiza será escenario de una subasta online de 19 vehículos el 15 de octubre, organizada por Banco Santander Argentina. El remate comenzará a las 11.30 e incluirá autos, motos, camionetas y un camión, con precios base que van desde $1.706.432 hasta $229.360.157. Las unidades podrán revisarse previamente.

El remate se realizará exclusivamente por internet a través de agustisubastas.com.ar, en el marco de la Ley de Prenda con Registro y del Código Civil y Comercial. Antes de la subasta, los interesados podrán inspeccionar las unidades de manera presencial durante tres jornadas:

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La exhibición será en el Polo Industrial Ezeiza, sobre la Autopista Cañuelas, salida Tristán Suárez, a la altura del kilómetro 41. El predio está ubicado en Puente del Inca 2450 (calle 15, lote 5074), partido de Ezeiza.

También habrá una opción de puesta en marcha virtual de los vehículos.

Qué vehículos se ofrecen en Ezeiza

La subasta de vehículos en Ezeiza incluye 19 unidades de distintas marcas y años, entre ellas motos, autos, camionetas y un camión Iveco.

Los precios base informados son:

  • Bajaj Rouser 200 (2023): $2.671.706
  • Iveco 170E28MLL (2024): $229.360.157
  • Fiat Cronos Drive 1.3 (2022): $17.322.242,04
  • Fiat Mobi Trekking 1.0 (2025): $24.253.050,38
  • Bajaj Rouser 200 (2024): $7.522.344
  • Bajaj Rouser 200 (2023): $7.809.709,81
  • Volkswagen Suran 1.6 (2016): $14.888.767,90
  • Chevrolet Classic LS Pack 1.4 (2015): $5.396.117,92
  • Citroën C3 90 Start (2017): $17.845.609,65
  • Ford Focus 1.6 (2015): $9.700.140,35
  • Peugeot 308 Allure HDI (2013): $13.999.449,74
  • Ford Ka Sedán SEL (2017): $3.401.442
  • Peugeot 208 Active 1.6 (2022): $24.496.100
  • Fiat Cronos Precision 1.3 (2025): $43.853.176,04
  • Fiat Toro Freedom 2.0 4x4 (2018): $24.034.074,32
  • Peugeot 3008 Feline (2013): $1.706.432
  • Renault Sandero Dynamique (2018): $3.695.144,18
  • Fiat Strada Freedom 1.3 doble cabina (2024): $22.225.699,61
  • Renault Clio Mío Confort Plus (2014): $10.187.911,20

El Peugeot 3008 Feline tiene la base más baja, de $1.706.432, mientras que el Iveco 170E28MLL parte de $229.360.157. Se trata de valores iniciales y no necesariamente del monto final de adjudicación.

Si una unidad no recibe ofertas por el precio base establecido, podrá pasar a remate sin base y quedar adjudicada al mejor postor, según las condiciones de la subasta.

Cuánto cuesta participar y qué gastos debe asumir el comprador

Para participar se establece una seña de $160.000, que puede abonarse con tarjeta de crédito o mediante transferencia bancaria. Además, se requiere presentar DNI.

Al precio de adjudicación se agregan una comisión del martillero del 10%, una tasa administrativa más IVA sobre la comisión y otros gastos vinculados con la operación.

Entre ellos figuran la verificación policial digital, el informe de dominio, la transferencia y el grabado de autopartes y cristales. Las deudas de patentes, impuestos e infracciones de tránsito también quedan a cargo del comprador.

El saldo de la compra deberá abonarse dentro de las 24 horas posteriores mediante depósito o transferencia a la cuenta indicada. El incumplimiento puede provocar la rescisión del remate y la pérdida de las sumas entregadas.

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