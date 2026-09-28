Ezeiza: mataron de un piedrazo a un joven a la salida de un boliche

Un joven de 22 años fue asesinado de un piedrazo en la cabeza tras una pelea ocurrida a la salida de un boliche de Ezeiza . El crimen ocurrió durante la noche del domingo y terminó con cuatro hombres detenidos, uno de ellos señalado por la Justicia como presunto autor material del crimen.

El episodio comenzó dentro del boliche Egipto, donde se produjo una pelea entre un grupo de jóvenes. Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas (NA), los involucrados fueron expulsados del establecimiento.

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Unos 15 minutos después, ya fuera del local, los mismos jóvenes volvieron a encontrarse y protagonizaron una nueva discusión. En ese momento, cuatro de ellos comenzaron a arrojar piedras.

El boliche de Ezeiza donde empezó todo.

Tomás Ezequiel Rojas recibió uno de los impactos en la cabeza. La lesión provocada por el piedrazo fue fatal por la gravedad de la lesión y el joven murió en el lugar. Tras el ataque, los agresores escaparon.

Cuatro detenidos por el crimen en Ezeiza

La investigación avanzó a partir del análisis de las cámaras de seguridad. Con esas imágenes, los efectivos identificaron y detuvieron inicialmente a C.R.E., de 18 años.

Luego, la Justicia autorizó tres allanamientos para localizar a los otros sospechosos en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. Los procedimientos permitieron concretar las detenciones de T.U.J., de 21 años; A.G.M., de 23, señalado como presunto autor material; y S.G.U., de 19.

La causa fue caratulada como homicidio y quedó a cargo de la UFI N°1 de Ezeiza, encabezada por la fiscal Florencia Belloc.