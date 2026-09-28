lunes 28 de septiembre de 2026
Escribinos
28 de septiembre de 2026
Violencia

Ezeiza: mataron de un piedrazo a un joven a la salida de un boliche

Ezeiza quedó conmocionada por el crimen de un joven de 22 años, atacado a piedrazos tras una pelea. Hay cuatro detenidos.

Tomás Ezequiel Rojas tenía 22 años. Lo mataron en Ezeiza.

Tomás Ezequiel Rojas tenía 22 años. Lo mataron en Ezeiza.

Un joven de 22 años fue asesinado de un piedrazo en la cabeza tras una pelea ocurrida a la salida de un boliche de Ezeiza. El crimen ocurrió durante la noche del domingo y terminó con cuatro hombres detenidos, uno de ellos señalado por la Justicia como presunto autor material del crimen.

El episodio comenzó dentro del boliche Egipto, donde se produjo una pelea entre un grupo de jóvenes. Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas (NA), los involucrados fueron expulsados del establecimiento.

Lee además
Comenzó la cuenta regresiva para la visita del Papa León XIV a Argentina.
Confirmado.

Por la visita del Papa Leon XIV, en Provincia será feriado el 9 y el 11 de noviembre
Este sábado en Ezeiza, habrá una gran variedad de actividades, desde Zumba, funcional hasta yoga y clase de salsa.
Entrenamiento consciente.

Lanzan el proyecto Ezeiza Fitness para poner el cuerpo en movimiento a través de distintas prácticas
El boliche de Ezeiza donde empez&oacute; todo.

El boliche de Ezeiza donde empezó todo.

Unos 15 minutos después, ya fuera del local, los mismos jóvenes volvieron a encontrarse y protagonizaron una nueva discusión. En ese momento, cuatro de ellos comenzaron a arrojar piedras.

Tomás Ezequiel Rojas recibió uno de los impactos en la cabeza. La lesión provocada por el piedrazo fue fatal por la gravedad de la lesión y el joven murió en el lugar. Tras el ataque, los agresores escaparon.

Cuatro detenidos por el crimen en Ezeiza

La investigación avanzó a partir del análisis de las cámaras de seguridad. Con esas imágenes, los efectivos identificaron y detuvieron inicialmente a C.R.E., de 18 años.

Luego, la Justicia autorizó tres allanamientos para localizar a los otros sospechosos en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. Los procedimientos permitieron concretar las detenciones de T.U.J., de 21 años; A.G.M., de 23, señalado como presunto autor material; y S.G.U., de 19.

La causa fue caratulada como homicidio y quedó a cargo de la UFI N°1 de Ezeiza, encabezada por la fiscal Florencia Belloc.

Temas
Seguí leyendo

Por la visita del Papa Leon XIV, en Provincia será feriado el 9 y el 11 de noviembre

Lanzan el proyecto Ezeiza Fitness para poner el cuerpo en movimiento a través de distintas prácticas

En Avellaneda, 5 mil personas participaron de la 6ª Eco Cross en Villa Domínico

Cottolengo Don Orione: "La visita del Papa significa una visibilización que nunca tuvimos"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Comenzó la cuenta regresiva para la visita del Papa León XIV a Argentina.
Confirmado.

Por la visita del Papa Leon XIV, en Provincia será feriado el 9 y el 11 de noviembre

Las más leídas

Te Puede Interesar

César Monasterio consiguió su primera victoria como entrenador de Los Andes.
Primer triunfo.

El desahogo de César Monasterio luego de su primera victoria como entrenador de Los Andes