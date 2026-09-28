Más obras hídricas en Lomas: amplían los desagües en Lamadrid

El Programa de Infraestructura Hídrica se lleva adelante en distintos barrios de Lomas de Zamora , donde el Municipio realiza obras que buscan mejorar el escurrimiento del agua y prevenir inundaciones . En Lamadrid avanza un proyecto para potenciar la red de desagües .

Sobre la calle Cañuelas y Tavano están haciendo trabajos para conectar la red existente con el Arroyo del Rey , una intervención que será clave para mejorar la capacidad de evacuación y reducir los inconvenientes vinculados a la acumulación de agua.

Las cuadrillas construyen una cámara de unión y van a instalar 40 metros lineales de conducto hasta el Arroyo del Rey. Además, se ejecutará una conexión de 60 metros lineales de conducto destinada a los desagües domiciliarios, completando la infraestructura necesaria para mejorar el saneamiento y el drenaje del sector.

Están haciendo trabajos para conectar la red existente con el Arroyo del Rey.

A principios de año construyeron una nueva red de desagües sobre las calles Arana Goiri, Bustos, Euskadi y Homero, abarcando todo el tramo comprendido entre Cañuelas y Cafayate. Las obras que se están haciendo actualmente sobre Cañuelas son un complemento fundamental para brindar una solución integral al saneamiento de la zona y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Desagües, veredas y asfaltos en el Barrio El Corcho de Lomas de Zamora

En el Barrio El Corcho, de Lamadrid, el Municipio de Lomas finalizó un proyecto de saneamiento que incluyó nuevos desagües, asfaltos y veredas.

Sobre las calles Figueredo y Andrés Bello renovaron la red de desagües pluviales con el reemplazo del conducto existente por una nueva infraestructura que mejora el drenaje y la evacuación del agua durante las lluvias. También sumaron 600 metros de conexiones domiciliarias con sus respectivas cámaras de inspección.

Mientras que para mejorar la circulación se hicieron más de 1.300 metros cuadrados de veredas nuevas y pavimentos en carpeta asfáltica en distintos accesos vehiculares. La puesta en valor del entorno urbano se completó con nuevos canteros, luminarias, forestación, reductores de velocidad, pintura de murales y limpieza integral.

"La verdad que estoy muy satisfecho por la obra ya que mejoró bastante el barrio y hoy en día los chicos pueden ir a la escuela, caminar cómodos y no se embarran. Estamos contentos así que le agradezco al Municipio", celebró Sharif, vecino del barrio.