lunes 28 de septiembre de 2026
Escribinos
28 de septiembre de 2026
Saneamiento.

Más obras hídricas en Lomas: amplían los desagües en Lamadrid

El Municipio avanza con los trabajos para potenciar la red pluvial, mejorar el escurrimiento del agua y prevenir inundaciones.

El Programa de Infraestructura Hídrica llega a distintas localidades de Lomas.

El Programa de Infraestructura Hídrica llega a distintas localidades de Lomas.

Sobre la calle Cañuelas y Tavano están haciendo trabajos para conectar la red existente con el Arroyo del Rey, una intervención que será clave para mejorar la capacidad de evacuación y reducir los inconvenientes vinculados a la acumulación de agua.

Lee además
Una obra fundamental en Albertina para la vida cotidiana de los vecinos.
Progreso.

Más obras para Albertina: ampliaron los desagües y repavimentaron la calle Homero
Todas las semanas hay obras de bacheo en diferentes puntos de Lomas.
Nuevos frentes.

De barrio en barrio, Lomas renueva sus calles para mejorar el tránsito
Están haciendo trabajos para conectar la red existente con el Arroyo del Rey.

Están haciendo trabajos para conectar la red existente con el Arroyo del Rey.

Las cuadrillas construyen una cámara de unión y van a instalar 40 metros lineales de conducto hasta el Arroyo del Rey. Además, se ejecutará una conexión de 60 metros lineales de conducto destinada a los desagües domiciliarios, completando la infraestructura necesaria para mejorar el saneamiento y el drenaje del sector.

Desagües, veredas y asfaltos en el Barrio El Corcho de Lomas de Zamora

En el Barrio El Corcho, de Lamadrid, el Municipio de Lomas finalizó un proyecto de saneamiento que incluyó nuevos desagües, asfaltos y veredas.

Sobre las calles Figueredo y Andrés Bello renovaron la red de desagües pluviales con el reemplazo del conducto existente por una nueva infraestructura que mejora el drenaje y la evacuación del agua durante las lluvias. También sumaron 600 metros de conexiones domiciliarias con sus respectivas cámaras de inspección.

Mientras que para mejorar la circulación se hicieron más de 1.300 metros cuadrados de veredas nuevas y pavimentos en carpeta asfáltica en distintos accesos vehiculares. La puesta en valor del entorno urbano se completó con nuevos canteros, luminarias, forestación, reductores de velocidad, pintura de murales y limpieza integral.

"La verdad que estoy muy satisfecho por la obra ya que mejoró bastante el barrio y hoy en día los chicos pueden ir a la escuela, caminar cómodos y no se embarran. Estamos contentos así que le agradezco al Municipio", celebró Sharif, vecino del barrio.

Temas
Seguí leyendo

Más obras para Albertina: ampliaron los desagües y repavimentaron la calle Homero

De barrio en barrio, Lomas renueva sus calles para mejorar el tránsito

Llavallol: avanza la obra de saneamiento hídrico en la calle Melber

Es de Budge y lo detuvieron por un robo en un banco: lo redujeron los clientes

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

El Programa de Infraestructura Hídrica llega a distintas localidades de Lomas.
Saneamiento.

Más obras hídricas en Lomas: amplían los desagües en Lamadrid