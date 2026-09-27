Es de Ingeniero Budge y lo detuvieron por un robo en un banco: lo redujeron los propios clientes

Un delincuente oriundo de Ingeniero Budge fue detenido por la Policía Bonaerense, luego de que intentara asaltar a un hombre en un banco en Lomas del Mirador , partido de La Matanza . Lo redujeron los propios clientes.

Todo ocurrió en una sucursal del Banco Galicia ubicada en la esquina de avenida San Martín y Eva Perón . La víctima, de 52 años, salía del banco y fue interceptado por un delincuente encapuchado que lo apuntó con un arma para robarle.

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El hombre asaltado retrocedió y volvió a ingresar al banco. Intentó arrojar su mochila hacia adentro de la sucursal, pero el ladrón la alcanzó. Fue así como empezaron a forcejear en el sector de cajeros automáticos. Otro cliente vio lo que pasaba y se sumó a la pelea para reducir al ladrón . Testigos aseguraron que hubo disparos.

De esa manera, pudieron retener al delincuente hasta que llegara la Policía Bonaerense. Los efectivos se lo llevaron detenido y le incautaron una pistola calibre 380 . Sus cómplices, que estaban afuera del banco, decidieron escapar.

Vecino de Ingeniero Budge

La mochila de la víctima y el arma del delincuente.

El detenido era oriundo de Lomas de Zamora. Se trataba de Owen Michel Maldonado Buera, de 42 años, domiciliado en la localidad de Ingeniero Budge, según informaron fuentes judiciales.

No era su primera vez ligado al delito. En 2013, el sujeto fue condenado por un “robo calificado en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de guerra”. Pasó casi nueve años preso en distintas cárceles, incluyendo la Unidad N°40 de Lomas de Zamora, hasta que quedó libre en enero de 2022. Tuvo un historial bastante conflictivo, con distintas peleas con otros internos.

Ahora, tras la detención en La Matanza, el delincuente enfrentará cargos por el delito de “tentativa de robo agravado a banco”. Mientras tanto, los investigadores intentan determinar si una camioneta Volkswagen T-Cross estuvo involucrada en la fuga de los demás delincuentes.