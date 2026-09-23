miércoles 23 de septiembre de 2026
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23 de septiembre de 2026
Allanamientos.

Detienen al acusado de una violenta entradera y recuperan elementos robados

Participó de una entradera en Luis Guillón y fue detenido por la DDI de Lomas de Zamora. Hallaron parte del botín y herramientas para robar casas.

Así detuvieron a uno de los involucrados en la entradera.

Así detuvieron a uno de los involucrados en la entradera.

La Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora detuvo a un joven de 25 años acusado de participar de una violenta entradera en una casa de Luis Guillón, en el partido de Esteban Echeverría.

Todo empezó cuando un grupo de delincuentes irrumpió en una vivienda ubicada sobre la calle René Favaloro al 100. Redujeron a los dueños de casa, les robaron sus ahorros y joyas, y huyeron en una Volkswagen Amarok blanca.

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Un detenido por la entradera

Efectivos de la DDI de Lomas de Zamora encabezaron el operativo.

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Tras la intervención de la DDI Lomas de Zamora, se desplegó un operativo cerrojo que permitió encontrar el vehículo sospechoso en la localidad de San Francisco Solano. Inmediatamente detuvieron a su conductor, de 25 años. Era un joven con antecedentes por robo agravado.

Por otro lado, los agentes hallaron la Amarok robada en Wilde, partido de Avellaneda. Los delincuentes la habían dejado abandonada.

Posteriormente, se realizaron allanamientos en Quilmes para secuestrar elementos clave para la causa. Encontraron un teléfono celular, un pasamontañas, guantes de látex, precintos plásticos, una pistola de aire comprimido, una PlayStation 5 y llaves de ignición. La gran mayoría, elementos para cometer entraderas.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4 Descentralizada de Esteban Echeverría, dependiente del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que imputó al detenido por robo agravado.

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