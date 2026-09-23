La postura de Lanús al pedido de Estudiantes de La Plata por Carlos Izquierdoz

Emblema, capitán y referente de Lanús . Todo eso representa Carlos Izquierdoz , que desde hace unos días está en la órbita de Estudiantes de La Plata , club que está a la búsqueda de un central para las fases finales de la Copa Libertadores . En las oficinas de Cabrero y Guidi ya tomaron nota y dieron su veredicto.

El Pincha, rival de Lanús este lunes por la 10º fecha del Torneo Clausura , avanzó a las semifinales del máximo torneo continental, pero para esa instancia no podrá contar con Leandro González Pirez y Tomás Palacios, ambos suspendidos para el partido de ida contra Flamengo, de Brasil, a disputarse en UNO .

Los primeros sondeados fueron Marcos Rojo (con pasado en el club, hoy en Racing Club) y Matías Catalán (Talleres de Córdoba). Ambos clubes le bajaron el pulgar al pedido de Estudiantes de La Plata . Y lo mismo hizo Lanús con Carlos Izquierdoz , al que en junio le extendió el contrato hasta diciembre de 2027 . El deseo del Cali es retirarse del fútbol profesional con la camiseta Granate.

“Es normal que pregunten ( Estudiantes de La Plata ), tenemos centrales de jerarquía ( Carlos izquierdoz y José María Canale ), en la instancia que están jugando buscan los mejores jugadores, pero nosotros también nos estamos jugando”, apuntó el entrenador Mauricio Pellegrino . La clasificación a playoffs del Torneo Clausura y copas internacionales 2027 son los objetivos inmediatos.

El Cacique Alexander Medina pretende incorporar. No hay que descartar que aparezca algún tapado, en libertad de acción y del medio local, que no haya jugado fases finales de esta edición de la Copa Libertadores. En el caso de Carlos Izquierdoz lo hizo, pero en fase de grupos, donde Lanús quedó eliminado.

Estudiantes de La Plata y el caso Schiavi

En 2009, Estudiantes de La Plata vivió un caso similar al actual. Debido a las lesiones de Agustín Alayes y Marcos Angeleri, el cuerpo técnico encabezado por Alejandro Sabella y, con el aval de Carlos Bilardo, gestionó la llegada de Rolando Schiavi, que se encontraba en el plantel de Newell’s.

El caso Rolando Schiavi en 2009.

El Flaco Schiavi se había consagrado con Boca Juniors en la Copa Libertadores 2003 ante San Pablo, en el estadio Morumbí, donde marcó el 3-1 definitivo, de penal. Y, seis años después, repitió con Estudiantes de La Plata.

Fueron cuatro partidos en el León, las semifinales con Nacional, de Uruguay, y las finales con Cruzeiro, donde Estudiantes de La Plata alcanzó la gloria en el estadio Mineirao de Belo Horizonte. En la ida empató 0-0 y en la revancha se impuso por 2-1 luego de arrancar en desventaja.

Entre medio de esas competencias, Rolando Schiavi jugó la final de la Copa Libertadores 2007 para Gremio, frente a Boca Juniors. El Xeneize se alzó con el trofeo en el estadio Olímpico Monumental de Porto Alegre.