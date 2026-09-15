Eduardo Salvio se ilusiona con el presente en el Torneo Clausura: "Acá está Lanús para dar pelea"

Una noche perfecta de Lanús. Goleada a Deportivo Riestra a domicilio, ingreso a playoffs, se le abrió el arco a Allan Wkl y una actuación top de Eduardo Salvio , que con dos asistencias fue una de las figuras del equipo de Mauricio Pellegrino .

Con dos triunfos consecutivos, el Granate quedó bien parado en el Torneo Clausura y en la carrera por la clasificación a las copas internacionales 2027. Sobre esta recuperación, el Toto Salvio afirmó que “nuestro objetivo está claro, que es pelear siempre ahí arriba, ser protagonista del torneo. Creo que tenemos con qué, así que vamos paso a paso, pero acá está Lanús para dar pelea”.

Uno siempre trata de ayudar. Me tocó hacerlo un poco más arriba, desde adentro, detrás de Allan. Creo que nos entendimos muy bien Uno siempre trata de ayudar. Me tocó hacerlo un poco más arriba, desde adentro, detrás de Allan. Creo que nos entendimos muy bien

Luego de quedar afuera de la Copa Argentina , la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana , a Lanús le quedó un único frente: el Torneo Clausura . Por eso, todos los cañones están puestos ahí. “Todos los equipos se juegan siempre algo, no solamente la entrada a los playoffs, sino que uno siempre está mirando la tabla anual a ver quién perdió, quién perdió puntos, quién ganó. Es muy difícil”, explicó el extremo luego de la goleada por 3-0 en el estadio Guillermo Laza.

Eduardo Salvio metió dos asistencias.

Con 21 puntos por disputarse, cada partido será una final: la próxima será Estudiantes de La Plata, en la Fortaleza. “Hay que seguir así, entrenándose, preparándose, porque cada partido es una final”, dijo el oriundo de Avellaneda.

El gran partido de Lanús

Por segunda vez en el Torneo Clausura, Lanús consigue un 3-0 como visitante. La vez anterior fue por la 4º fecha, frente a Talleres de Córdoba. “Muy contento por la victoria, por el partido que hizo todo el equipo. Las cosas nos salieron muy bien porque hicimos un partido serio contra un equipo durísimo”, destacó.

En un reducto siempre complicado, Eduardo Salvio recordó que “la última vez no nos fue tan bien. Ellos en casa se hacen muy fuertes. Es una lucha constante, cada pelota dividida es una pelea más”. Y agregó: “Estuvimos muy bien tanto en defensa como en ataque y las cosas salieron muy bien”.

La posición de Eduardo Salvio

Es una constante que su posición cambie de derecha a izquierda durante los partidos, pero esta vez, Mauricio Pellegrino lo ubicó por detrás de Allan Wlk. Y la estrategia salió redonda: dos asistencias de Toto para los goles del paraguayo.

“Uno siempre trata de ayudar. Me tocó hacerlo un poco más arriba, desde adentro, detrás de Allan. Creo que nos entendimos muy bien”, manifestó. “A veces me toca por izquierda, a veces por derecha. Hoy (lunes) arriba”.