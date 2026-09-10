Cuatro futbolistas de Lanús citados de cara a la próxima Fecha FIFA

De Lanús a las selecciiones de Chile, Colombia y Paraguay.

Septiembre y octubre serán meses de Fecha FIFA post Mundial 2026 . Habrá amistosos para todos los gusto y en diferentes partes del planeta tierra. Y cuatro jugadores de Lanús fueron notificados para sus seleccionados. Paraguay, Chile y Colombia aparecen en la órbita del plantel que dirige Mauricio Pellegrino.

Los centrales José María Canale y Ronaldo Dejesús , el extremo Matías Sepúlveda y el delantero Yoshan Valois buscarán meterse en la lista definitiva para los próximos amistosos de la Albirroja, la Roja y la Tricolor.

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De los cuatro pre-seleccionados, José María Canale es el que cuenta con más experiencia, no solo por edad, sino por su gran participación en el Mundial 2026 con la Selección Paraguay , eliminado en octavos de final por Francia.

En cuartos, frente a Alemania, ejecutó el último penal que le dio la clasificación al equipo conducido por Gustavo Alfaro. El muy buen 2025 con Lanús , campeón de la Copa Sudamericana , fue el trampolín que lo llevó al seleccionado.

En tanto, para Ronaldo Dejesús, estar en la pre-lista no es novedad, ya que fue uno de los que no pasó el corte definitivo para la última Copa del Mundo.

Matías Sepúlveda ya fue confirmado

Este jueves, el extremo de Lanús Matías Sepúlveda fue confirmado por el entrenador interino Nicolás Córdova como uno de los 27 jugadores chilenos para los tres amistosos por Norteamérica.

Se viene una importante renovación en la selección trasandina, que estuvo ausente en los últimos tres mundiales (Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026).

Matías Sepúlveda, parte de la renovación en Chile.

El oriundo de Maipú lleva dos partidos en la Selección de Chile, con un gol. En Lanús no es parte de los titulares para Mauricio Pellegrino, pero está en camino se ser parte de la nueva camada que buscará jugar su 10º Copa del Mundo.

Yoshan Valois, la gran apuesta

La Selección Colombia, que perdió en octavos de final con Suiza -por penales- en el Mundial 2026, apostará por una camada joven con vistas a futuro.

Uno de los que espera captar la atención del entrenador Néstor Lorenzo es el delantero Yoshan Valois (21 años). El oriundo de Istmina llegó en marzo a Lanús tras la salida de Rodrigo Castillo. Le costó la adaptación, hizo un par de goles importantes y todavía busca su lugar en el plantel de Mauricio Pellegrino.

Los amistosos internacionales

Colombia

Vs. México (26/9), M&T Bank Stadium, Baltimore.

Vs. Paraguay (2/10), Sports Illustrated Stadium, Harison, N. Yersey.

Vs. Perú /6/10), Inter Miami Stadium.

Paraguay

Vs. Bolivia (27/9), Audi Field, Washington D.C.

Vs. Colombia (2/10), Sports Illustrated Stadium, Harrison, N. Yersey.

Vs. Singapur (13/11), estadio Nacional de Singapur.

Vs. Japón /17/11), estadio Nacional de Singapur.

Chile

Vs. Canadá (26/9), BMO Field, Toronto.

Vs. Estados Unidos (29/9), Energizer Park St. Louis, Misuri.

Vs. México (6/10), Memorial Coliseum, California, Los Ángeles.