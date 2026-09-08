Mauricio Pellegrino sobre el debut de Gonzalo Lobos en Lanús: "Es un chico talentoso"

En el partido que Lanús le ganó a Defensa y Justicia por 1-0 por el Torneo Clausura , se produjo el debut de Gonzalo Lobos , oriundo de Villa Fiorito , cuyo ingreso a falta de seis minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario fue determinante. A él le cometieron la infracción que derivó en gol de Carlos Izquierdoz.

El juvenil de 19 años tuvo una muy buena temporada en la División Reserva dirigida por Román Martínez . El delantero rápidamente sedujo a Mauricio Pellegrino , que lo llevó al banco en la Bombonera frente a Boca Juniors. En su segunda convocatoria fue su estreno.

El entrenador de Lanús , Mauricio Pellegrino , se refirió al debut de Gonzalo Lobos en estos términos: “Es otro producto de nuestras inferiores. Es un chico talentoso, que tiene personalidad para pedir la pelota. En los pocos minutos que estuvo se pudieron ver cosas. Hay que felicitarlo y apoyarlo para que continúe”.

También destacó la influencia de los jóvenes en el plantel. “Siempre los jóvenes tienen esa energía que necesita el equipo y la ilusión por estar. Hay que tener paciencia y apoyarlos. Hay muchos chicos que pueden darle cosas a la institución y nuestro deber es darles herramientas para que sean mejores”.

La era Pellegrino inició el 14 de diciembre de 2024, con la pretemporada rumbo al Torneo Apertura 2025. Hasta este Torneo Clausura 2026 que transita ocho fechas, fueron nueve las promesas del club que debutaron en Primera División.

Estoy muy contento por mi debut porque lo vengo soñando desde chico. El técnico me dijo que disfrute, que haga lo que sé hacer. Lanús es mi segunda casa, desde los seis años que estoy acá. Estoy muy contento por mi debut porque lo vengo soñando desde chico. El técnico me dijo que disfrute, que haga lo que sé hacer. Lanús es mi segunda casa, desde los seis años que estoy acá.

Entre ellos figuran Luciano Romero, Tobías Quiróz, Facundo Sánchez, Thiago Laplace, Thomas De Martis, Jeremías Chavero, Benjamín Acosta y Agustín Medina. Este último ya lleva disputados 73 partidos con la camiseta Granate y fue sondeado por cuatro clubes de la Serie A de Italia durante este año.

En este segundo semestre, el goleador De Martis fue cedido a préstamo a Parma Calcio 1913 (Italia) y el central Quiróz a Deportivo La Guaira (Venezuela).

Qué dijo Gonzalo Lobos de su debut

“Estoy muy contento por mi debut porque lo vengo soñando desde chico. El técnico me dijo que disfrute, que haga lo que sé hacer. Lanús es mi segunda casa, desde los seis años que estoy acá. Los referentes y todo el grupo me felicitaron. Cuando me llamaron, lo primero que pensé fue en disfrutar el momento”, dijo Gonzalo Lobos, que reemplazó a Eduardo Salvio, y que en septiembre del año pasado firmó contrato profesional hasta diciembre de 2027.

El juvenil Gonzalo Lobos recibió su primera citación con el plantel profesional para el partido de mañana contra Boca.



42 Gonzalo Thomas Lobos

Mediocampista ofensivo

Diestro

03/02/2007

Villa Fiorito

Altura: 1,76 Mts. | Peso: 70 Kg pic.twitter.com/4PsUwzzPVS — Club Lanús (@clublanus) August 28, 2026

Durante la Copa Proyección Apertura 2026, Gonzalo Lobos participó de 14 partidos, incluido el playoffs en el que Lanús fue eliminado por River Plate. Anotó cuatro goles (Defensa y Justicia, Belgrano de Córdoba, Central Córdoba de Santiago del Estero y Boca Juniors), además de brindar una asistencia (Estudiantes de Río Cuarto); mientras que en el Torneo Clausura tuvo dos apariciones.

De Villa Fiorito, los pagos del astro Diego Armando Maradona y del reciente mundialista Facundo Medina, entre otros, Gonzalo Lobos comienza a forjar su camino con la pelota. El destino dirá hasta dónde llegará su talento.