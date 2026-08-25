Atento Lanús: otro club de Italia avanza por Agustín Medina

En Lanús ya están al, tanto del interés que hay desde Italia por el mediocampista Agustín Medina . El mercado de pases europeo continúa activo y los clubes de la Serie A todavía cuentan con tiempo para reforzar sus respectivos planteles.

No es la primera vez que desde el país del Sur de Europa posan sus ojos en el oriundo de Alejandro Korn . Pero, ahora se sumó Monza , club que ascendió esta temporada y no tuvo el debut soñado: perdió 4-1 frente al campeón Inter en el estadio San Siro.

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A fines de mayo , y en plena pretemporada, fue sondeado por Como, Fiorentina y Atalanta, aunque con el correr de los días el interés fue decreciendo y Agustín Medina siguió con la cabeza puesta en Lanús.

El club de la ciudad de Monza, en Lombardía, realizó los primeros sondeos para acercar una oferta y abrir un canal de diálogo con la dirigencia de Lanús . Se desconocen las condiciones de una futura transferencia por el joven volante de 26 años.

El presente de Agustín Medina

A pesar de su corta edad, Agustín Medina lleva disputados 70 partidos oficiales con la camiseta Granate, con dos goles y una asistencia. Campeón de la Copa Sudamericana 2025 y Recopa Sudamericana 2026. Tiene contrato con Lanús hasta diciembre de 2028.

Anoche, en el partido frente a Argentinos Juniors, volvió a estar a disposición del entrenador Mauricio Pellegrino tras superar una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

Hace unos días, Lanús confirmó el traspaso del juvenil Thomas De Martis a Parma Calcio 1913, también de la Serie A, a préstamo con cargo por un año, prorrogable por un año más con cargo adicional y una opción de compra por el 50% de la ficha del futbolista.

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Por su parte, el central Tobías Quiroz seguirá su carrera en Deportivo La Guaira, de Venezuela, a préstamo hasta fin de año.

El oriundo de Temperley, de 21 años, extendió su vínculo con Lanús hasta diciembre de 2028. Su único partido oficial fue por el Torneo Clausura 2025, en la derrota contra Vélez Sarsfield, en Liniers.