La lomense Dietris Aguilar representó a la Provincia en un encuentro en Colombia

La lomense Dietris Aguilar representó a la Provincia de Buenos Aires y a Lomas de Zamora como autora destacada junto a otras nueve reconocidas escritoras de distintos puntos de Argentina en un encuentro en Cartagena de Indias, en Colombia.
La escritora lomense Dietris Aguilar representó a la Provincia de Buenos Aires en un encuentro organizado por el Instituto Cultural Latinoamericano.
La lomense Dietris Aguilar representó a la Provincia de Buenos Aires y a Lomas de Zamora como autora destacada junto a otras nueve reconocidas escritoras de distintos puntos de Argentina en un encuentro en Cartagena de Indias, en Colombia.
El reconocimiento se dio en el marco del intercambio cultural entre Argentina, Colombia, México y Brasil organizado por el Instituto Cultural Latinoamericano (ICL).
“Representé a la provincia de Buenos Aires y a Lomas de Zamora fuimos escritoras de distintos puntos del país. Eso me pareció bárbaro”, le cuenta Dietris Aguilar a La Unión.
Bajo la supervisión de la argentina Rosana Silva y el colombiano Gonzalo Alvamarino este grupo de literatas provenientes de Misiones, Río Negro, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza Santa Fe y Provincia de Buenos Aires compartieron sus escritos en Cartagena y en Barranquilla en diferentes escuelas y claustros académicos.
“Me sirvió para seguir en contacto y ya me invitaron para el año próximo para representar a la Universidad de Lomas de Zamora. El año que viene se van cumplir los 100 años del natalicio de Gabriel García Márquez y los 200 años de la Universidad de Cartagena. Me siento una privilegiada”, señala Dietris Aguilar.
La escuela “Foco rojo” de educación primaria y “La enseñanza” así como “Colegio Jean Rousseau” de educación primaria y secundaria además del Clautro de La Merced, perteneciente a la Universidad de Cartagena, donde hoy descansan allí parte de las cenizas del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez y de su esposa Mercedes, fueron escenarios de la lectura de los textos de dichos escritores.
“Poetas y narradores de mexicanos, brasileños, argentinos y colombianos le dieron voz a sus cuentos y poesías de calidad superlativa. En la Universidad de Cartagena descansa los restos de García Márquez y de alguna forma estuvo acompañando nuestras lecturas”, cierra.