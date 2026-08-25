La lomense Dietris Aguilar representó a la Provincia en un encuentro en Colombia

La lomense Dietris Aguilar representó a la Provincia de Buenos Aires y a Lomas de Zamora como autora destacada junto a otras nueve reconocidas escritoras de distintos puntos de Argentina en un encuentro en Cartagena de Indias , en Colombia.

El reconocimiento se dio en el marco del intercambio cultural entre Argentina, Colombia, México y Brasil organizado por el Instituto Cultural Latinoamericano (ICL).

En el centro barrial Magdalena. Se presenta en Llavallol la segunda edición de la Feria del Libro

“Representé a la provincia de Buenos Aires y a Lomas de Zamora fuimos escritoras de distintos puntos del país. Eso me pareció bárbaro”, le cuenta Dietris Aguilar a La Unión.

Bajo la supervisión de la argentina Rosana Silva y el colombiano Gonzalo Alvamarino este grupo de literatas provenientes de Misiones, Río Negro, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza Santa Fe y Provincia de Buenos Aires compartieron sus escritos en Cartagena y en Barranquilla en diferentes escuelas y claustros académicos.

“Me sirvió para seguir en contacto y ya me invitaron para el año próximo para representar a la Universidad de Lomas de Zamora. El año que viene se van cumplir los 100 años del natalicio de Gabriel García Márquez y los 200 años de la Universidad de Cartagena. Me siento una privilegiada”, señala Dietris Aguilar.

La escuela “Foco rojo” de educación primaria y “La enseñanza” así como “Colegio Jean Rousseau” de educación primaria y secundaria además del Clautro de La Merced, perteneciente a la Universidad de Cartagena, donde hoy descansan allí parte de las cenizas del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez y de su esposa Mercedes, fueron escenarios de la lectura de los textos de dichos escritores.

“Poetas y narradores de mexicanos, brasileños, argentinos y colombianos le dieron voz a sus cuentos y poesías de calidad superlativa. En la Universidad de Cartagena descansa los restos de García Márquez y de alguna forma estuvo acompañando nuestras lecturas”, cierra.