martes 25 de agosto de 2026
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25 de agosto de 2026
Crédito local.

La lomense Dietris Aguilar representó a la Provincia en un encuentro en Colombia

La escritora lomense Dietris Aguilar representó a la Provincia de Buenos Aires en un encuentro organizado por el Instituto Cultural Latinoamericano.

Diario La Unión | Edgardo Solano
Por Edgardo Solano
Dietris Aguilar, en Colombia.&nbsp;

Dietris Aguilar, en Colombia. 

El reconocimiento se dio en el marco del intercambio cultural entre Argentina, Colombia, México y Brasil organizado por el Instituto Cultural Latinoamericano (ICL).

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“Representé a la provincia de Buenos Aires y a Lomas de Zamora fuimos escritoras de distintos puntos del país. Eso me pareció bárbaro”, le cuenta Dietris Aguilar a La Unión.

Dietris Aguilar, representante local

Bajo la supervisión de la argentina Rosana Silva y el colombiano Gonzalo Alvamarino este grupo de literatas provenientes de Misiones, Río Negro, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza Santa Fe y Provincia de Buenos Aires compartieron sus escritos en Cartagena y en Barranquilla en diferentes escuelas y claustros académicos.

“Me sirvió para seguir en contacto y ya me invitaron para el año próximo para representar a la Universidad de Lomas de Zamora. El año que viene se van cumplir los 100 años del natalicio de Gabriel García Márquez y los 200 años de la Universidad de Cartagena. Me siento una privilegiada”, señala Dietris Aguilar.

La escuela “Foco rojo” de educación primaria y “La enseñanza” así como “Colegio Jean Rousseau” de educación primaria y secundaria además del Clautro de La Merced, perteneciente a la Universidad de Cartagena, donde hoy descansan allí parte de las cenizas del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez y de su esposa Mercedes, fueron escenarios de la lectura de los textos de dichos escritores.

“Poetas y narradores de mexicanos, brasileños, argentinos y colombianos le dieron voz a sus cuentos y poesías de calidad superlativa. En la Universidad de Cartagena descansa los restos de García Márquez y de alguna forma estuvo acompañando nuestras lecturas”, cierra.

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