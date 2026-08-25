El "Gordo" Muñoz, la voz que quedó para siempre en Lomas de Zamora

A 102 años de su nacimiento un mural en el Parque de Lomas rescata su historia.

En Lomas de Zamora , la figura de José María Muñoz sigue presente, su rostro aparece en un mural del Parque Lomas , es un homenaje que recupera la historia y el vínculo especial que el reconocido relator deportivo tenía con la región.

"Para mí el mural es una obra que es para el pueblo, lo ve el pueblo. Entonces yo siempre pensé que debe ser un tema que el pueblo lo entienda", decía el muralista y artista plástico Ricardo Micó . Y en este caso, la obra cumple con ese objetivo: contarle a los vecinos quién fue el hombre que quedó inmortalizado en esa pared.

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Muñoz, conocido popularmente como el "Gordo" y apodado el "relator de América", nació el 25 de agosto de 1924; fue director de Radio Rivadavia y una de las voces más importantes de la historia del fútbol argentino. Su inconfundible estilo y frases como "¡Peligro de gol!", quedaron grabados en la memoria de varias generaciones. "Cada relator tenía su latiguillo, pero Muñoz fue el padrino de la oral deportiva", expresó Farid Gamón , locutor y periodista de Lomas .

Pero para Lomas de Zamora , su historia tiene un capítulo propio, según contó Gamón fue uno de los grandes impulsores de las competencias de running que se realizaron durante años en el distrito. En las tradicionales "carreras pedestres" o "Fiestas Mayas", fue la voz oficial de las prueba de 21 kilómetros que unía Capital Federal con el Parque Lomas. "Prácticamente la carrera nació con él. Fue el propulsor", subrayó.

"Cada relator tenía su latiguillo, pero Muñoz fue el padrino de la oral deportiva", expresó Farid Gamón.

El vínculo con las Fiestas Mayas se mantuvo hasta sus últimos años, la edición de 1992 fue la última a la que pudo seguir antes de su muerte. La relación con el distrito llegó a tal punto que el propio Muñoz solía decir, entre amigos y con humor: "La cigüeña se equivocó. Me tendría que haber traído a Lomas de Zamora". La frase refleja el cariño que sentía, aunque no había nacido en Lomas, Muñoz se reconocía como un lomense de corazón.

Apodado el "relator de América", nació el 25 de agosto de 1924.

Sus últimos años

En 1998 sufrió la muerte de su esposa, Haydeé, y en enero de 1989 le detectaron un cáncer de riñón. Sin embargo, continuó ligado a la radio y al deporte hasta sus últimos días.

Su última aparición radial ocurrió el domingo 11 de octubre de 1992, durante un Superclásico en el que Boca le ganó 1 a 0 a River con un gol de Sergio “Manteca" Martínez. Muñoz siguió la transmisión desde la clínica y, mientras Juan Carlos Morales relataba el partido desde el estadio, él se encargó de manejarla a distancia.

Tres días después, el 14 de octubre de 1992, murió a los 68 años. Esa misma noche, antes de un amistoso entre Boca y Sevilla en la Bombonera, se homenajeó su voz: el estadio escuchó el relato de un gol de Diego Maradona.

Pero en Lomas de Zamora, su voz también quedó asociada a las calles, al deporte y a una historia que excedió al fútbol. Por eso, décadas después, su rostro sigue presente en el Parque de Lomas: como recuerdo de aquel hombre que alguna vez dijo, entre amigos y con humor, que "la cigüeña se equivocó" y que debería haber nacido en Lomas.