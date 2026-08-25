Hace 40 años descubrió su amor por la peluquería: "Para mí no es un trabajo"

Su historia comenzó con un adolescente que quedó fascinado por tres peinados al salir del cine. Cuatro décadas después, aquella frase terminó convirtiéndose en una profesión, una escuela y una trayectoria ligada a la peluquería y a Zona Sur , Cristián Ávila celebra 40 años de trayectoria.

Su primer acercamiento ocurrió a sus 13 años, después de ir al cine con su hermano a ver "Fiebre de sábado por la noche". "Me dormí toda la película", recordó. Al salir, vio pasar tres mujeres con sus particulares peinados y le dijo: “Algún día me gustaría peinar como van peinadas esas tres mujeres”. Esa frase quedó como una anécdota familiar, que con los años, terminó teniendo un significado especial.

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Cuando terminó la primaria hizo un acuerdo con su madre: mientras comenzaba el secundario se anotaría a una academia de peluquería."Era a lo que me quería dedicar: la estética, la belleza y la moda", resumió.

A lo largo de su carrera tuvo la posibilidad de trabajar junto a reconocidos profesionales y figuras del ambiente de la moda como Esteban Lista , Alberto Luciarini , Miguel Angel Martinucci: "Nosotros pudimos nutrirnos de esas experiencias. Además, la mujer tenía otra característica. Ni mejor ni peor. Iba a la peluquería y participaba de una vida social mucho más amplia", explicó al recordar sus comienzos. A los 20 años fue el primer asesor de imagen del Hotel Alvear y peinó a personalidades como Andrea Frigerio , Teté Coustarot y Anamá Ferreira: "Todas personas monísimas que me hacían estar en un nivel altísimo".

Durante los últimos 35 años desarrolló su actividad principalmente en la región y pasó por distintos espacios de Banfield, Lanús y otros puntos del Conurbano. Desde Banfield, además, impulsó la apertura de diez salones en localidades como Monte Grande, Adrogué, Quilmes, Florencio Varela y Lomas de Zamora.

Ávila fue presidente de la Cámara de Peluqueros y escribió distintos libros sobre peluquería y estética.

El paso hacia la enseñanza

Para Ávila, la profesión también fue una forma de transmitir conocimiento. "Vamos a crear una escuela donde podamos formar profesionales que puedan trabajar en vivo", expresó, y fundó el Instituto Nacional de Estética Profesional (INEP) y el Colegio Argentino de Peluquerías (CAP), ubicado en Larrea 832, Lomas de Zamora, con la idea de formar profesionales preparados para trabajar directamente con el público y con una fuerte formación práctica.

Para fortalecer esa propuesta educativa, estudió pedagogía y formación profesional durante dos años en la Ciudad de Buenos Aires. También fue presidente de la Cámara de Peluqueros durante dos periodos y escribió distintos libros sobre peluquería y estética "todo ese material pedagógico está sacado de vivencias, de trabajo, paso a paso. De cero hasta ser estilista profesional con las cualidades para llevar adelante un salón de belleza".

“Es una profesión muy rica, muy exigente y que requiere un nivel profesional muy alto”, sostuvo. Y respecto a su trayectoria agregó que no recuerda momentos difíciles ya que es parte "del 8% de la población mundial que puede vivir de lo que ama. Para mí no es un trabajo", enfatizó.

El Colegio Argentino de Peluquerías (CAP), ubicado en Larrea 832, Lomas de Zamora.

El presente de la peluquería y sus tendencias

Cuatro décadas después, asegura que uno de los grandes cambios fue la expansión de la actividad: antes había una peluquería cada dos cuadras por barrio y hoy tenemos cinco o seis por cuadra. Sin embargo, considera que algo se mantiene intacto: "La estética y la moda sigue manejando el mundo. Sigue siendo un valor agregado".

De cara a lo que viene, observa una tendencia hacia estilos más naturales, con mujeres que comienzan a lucir sus canas y buscan cuidar más el cabello, cortes más sueltos, más desmechados, se usa mucho lo natural. En los hombres, continúan los cortes de diseño y los diferentes tipos de sombreado aunque anticipa que el pelo largo y los rulos podrían volver a ganar protagonismo.

Con 40 años de trayectoria, Ávila mira especialmente hacia atrás para agradecer a quienes fueron parte del camino: colegas, profesionales, alumnos y, sobre todo, a sus clientes y clientas "que pasaron y siguen pasando por nuestros salones. Para reivindicar permanentemente el cuidado de la mujer, del hombre, la belleza, el cuidado de la forma" concluyó.