Tamara Paganini fue eliminada de Gran Hermano tras caer en el versus con Sol Abraham

Tamara Paganini abandonó la casa de Gran Hermano Generación Dorada por decisión del público del reality de Telefe en la Gala de Eliminación. La salida de la histórica jugadora ocurrió luego de ser derrotada en un versus ante Sol Abraham.

Antes del versus, salieron de placa Luana Fernández, Mariela Prieto, Pincoya y Yipio con el 0,1; 0,3; 0,7 y 1.3%, respectivamente y de acuerdo a la cantidad de gente que había en el voto telefónico en ese entonces.

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Sol Abraham y Tamara Paganini protagonizaron diferentes peleas a lo largo de las últimas semanas dentro de la casa de Gran Hermano. Entre otros cruces, hubo uno sobre acusaciones cruzadas sobre presuntos escupitajos, y la marcada rivalidad decantó en el versus que las enfrentó bajo el voto del público.

La participación de Tamara Paganini en Gran Hermano Generación Dorada arroja diferentes números que su anterior estadía en la casa del reality, en Gran Hermano (2001) , cuando fue subcampeona con 112 días de aislamiento. En 2026 quedó en octavo lugar tras 147 días de encierro. Con su salida también se llevó al lomense Nazareno Pompei, su visita.

Sol Abraham es la competidora de Gran Hermano 2026 con más versus superados, llegando a los cinco después de vencer a Tamara Paganini en la 27° Gala de Eliminación.

De esta forma, ahora solamente quedan en competencia Sol Abraham, Jennifer "Pincoya" Torres, Yanina Zilli, Luana Fernández, Charlotte Caniggia, Mariela Prieto y Yisela "Yipio" Pintos.

La despedida de Tamara Paganini de Gran Hermano Generación Dorada

Santiago del Moro comunicó al cierre de la emisión de Gran Hermano Generación Dorada que Tamara Paganini fue eliminada al recibir el 51.1% de los votos del público en la última placa. Sol Abraham obtuvo el 48.9%.

Tamara Paganini dejó Gran Hermano.

"Fue un placer. Gracias Bro", expresó Tamara Paganini al salir conmocionada hasta las lágrimas. La voz del Big le dedicó una emotiva despedida: "Me toca despedir no solo a una gran jugadora, sino a una gran jugadora. Te deseo solo cosas lindas".

Ante esas palabras de la casa, la jugadora redobló la apuesta y sentenció: "Esta historia no termina, vos sabés". De esta forma cruzó la puerta con alegría por el inminente reencuentro con su pareja, Sebastián.