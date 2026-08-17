Qué jugadoras de Gran Hermano bajaron de la placa de nominados

Gala de Nominadas de Gran Hermano.

La cena de nominadas de Gran Hermano Generación Dorada se desbordó y todo terminó en un escándalo que tuvo los intercambios frecuentes, pero también salió a la luz del conflicto entre Sol Abraham y Tamara Paganini iniciado en la noche anterior.

Luego Santiago del Moro comunicó que la ventana de votos positivos de la placa finalizó y reveló cuáles que las salvadas fueron Sol Abraham y Yisela “Yipio” Pintos.

El anuncio fue solo para el público del reality de Telefe, ya que se había indicado previamente que en esta semana no se les iba a revelar a las competidoras si alguien bajaba de placa. Tras la emisión del domingo, la placa es de voto negativo hasta su cierre definitivo en la Gala de Eliminación de este lunes.

De esta forma, en Gran Hermano siguen nominadas y en la cuerda floja Tamara Paganini, Yanina Zilli, Luana Fernández, Alejandra Majluf y Charlotte Caniggia.

Qué jugadora quieren que se vayan las nominadas de Gran Hermano 2026 Yipio: Solange Abraham. Sol: Luana Fernández. Zilli: Tamara Paganini. Majluf: Tamara Paganini. Charlotte: Solange Abraham. Luana: Yanina Zilli. Tamara: Solange Abraham.

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