lunes 17 de agosto de 2026
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17 de agosto de 2026
Todo o nada.

Qué jugadoras de Gran Hermano bajaron de la placa de nominados

Gran Hermano tuvo una cena de nominados picante antes de la Gala de Eliminación y dos participantes lograron bajar de la placa.

Gala de Nominadas de Gran Hermano.&nbsp;

Gala de Nominadas de Gran Hermano. 

Luego Santiago del Moro comunicó que la ventana de votos positivos de la placa finalizó y reveló cuáles que las salvadas fueron Sol Abraham y Yisela “Yipio” Pintos.

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El anuncio fue solo para el público del reality de Telefe, ya que se había indicado previamente que en esta semana no se les iba a revelar a las competidoras si alguien bajaba de placa. Tras la emisión del domingo, la placa es de voto negativo hasta su cierre definitivo en la Gala de Eliminación de este lunes.

De esta forma, en Gran Hermano siguen nominadas y en la cuerda floja Tamara Paganini, Yanina Zilli, Luana Fernández, Alejandra Majluf y Charlotte Caniggia.

Qué jugadora quieren que se vayan las nominadas de Gran Hermano 2026

Yipio: Solange Abraham.

Sol: Luana Fernández.

Zilli: Tamara Paganini.

Majluf: Tamara Paganini.

Charlotte: Solange Abraham.

Luana: Yanina Zilli.

Tamara: Solange Abraham.

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