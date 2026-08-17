lunes 17 de agosto de 2026
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17 de agosto de 2026
Festejo familiar.

Más de 15.000 vecinos disfrutaron en Lanús del show de Topa por el Día de las Infancias

Lanús reunió a más de 15.000 vecinos en el Parque Central Las Colonias, donde hubo shows, sorteos y propuestas gratuitas para las familias.

Diego Topa en Lanús por el Día de la Niñez.

Diego Topa en Lanús por el Día de la Niñez.

Más de 15.000 vecinos de Lanús participaron de un festejo gratuito por el Día de las Infancias en el Parque Central Las Colonias, en Remedios de Escalada. La jornada tuvo como principal atractivo el show del animador infantil Diego Topa, además de música, sorteos y otras actividades.

El evento se desarrolló en el predio ubicado en Salta y Purita y fue organizado por el Municipio de Lanús como parte de las actividades por el Día de las Infancias.

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Según informó Lanús Gobierno, la convocatoria superó las 15.000 personas. Las familias pudieron acceder de manera gratuita a distintas propuestas recreativas y disfrutar del espectáculo encabezado por Diego Topa.

La jornada también incluyó shows musicales, sorteos y otras sorpresas destinadas a los chicos y sus familias.

Operativo municipal en Remedios de Escalada

Para garantizar el desarrollo de las actividades, distintas áreas del gobierno municipal participaron del operativo dispuesto en el Parque Central Las Colonias.

El despliegue contempló tareas vinculadas con el funcionamiento del evento y el ingreso y egreso de los asistentes al predio.

De esta manera, Lanús volvió a concentrar una importante convocatoria familiar en Remedios de Escalada en el marco de las celebraciones por el Día de las Infancias.

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