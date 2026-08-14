La bicintacleta, el innovador invento de un vecino de Lanús que terminó ayudando a los adultos mayores

Un innovador proyecto que nació en pandemia se fue modificando de la mano de su creador Aníbal Querol, quien escuchó la necesidad de sus clientes. "En 2020 nació la Bicintacleta: la bici caminadora que surgió como un proyecto personal, contó el vecino de Lanús que hoy ha consolidado su trabajo con los triciclos para adultos.

"Para mí fue un desafío poder desarrollar algo distinto, hacerlo realidad y ver qué pasaba", comenzó contando sobre lo sucedido un año atrás. Y lo que imaginó se hizo realidad porque ese primer proyecto innovador tuvo una gran repercusión porque La bici caminadora empezó a circular muchísimo por las redes, se hizo viral, aparecieron notas y entrevistas en distintos medios y comenzaron a llegar consultas de todos lados preguntando si estaba a la venta.

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"A partir de eso decidimos fabricar un primer lote de unidades, las pusimos a la venta y se vendieron todas", recordó el inventor de Lanús. Gracias a esa bici, el emprendimiento de Querol se hizo conocido y le dio una gran visibilidad: "Nos abrió un montón de puertas y, de alguna manera, fue la que dio origen a Bicintacleta como marca".

Mientras que vendían las primeras unidades de la bicintacleta comenzó a pasar algo que Querol no había previsto: "Nos escribían muchas personas mayores o sus familiares interesados en la caminadora porque buscaban una forma de volver a moverse, hacer actividad o recuperar cierta independencia", expresó.

Pero, también empezaron a aparecer otras consultas que incluían a los adultos mayores que ya no se sentían muy seguros manejando una bicicleta común. "Fue ahí cuando comenzamos a armar los triciclos para personas grandes y también para que se adapte a los chicos con discapacidad", admitió.

Por eso, lo más destacable del proyecto fue que supieron escuchar la necesidad del cliente: "Ahí empezamos a prestar mucha atención a lo que la gente nos estaba pidiendo. La bici caminadora era un producto novedoso, divertido y que había generado muchísimo interés, pero empezamos a sentir que del otro lado había personas que no estaban buscando simplemente un producto diferente: estaban buscando una solución".

Cambiar la mirada para ayudar

Con la demanda que comenzaron a tener, Querol junto a su equipo comenzaron a desarrollar los triciclos y, a medida que fueron haciendo los primeros, se dieron cuenta de que había una necesidad enorme. "Detrás de cada consulta había una historia distinta: alguien que había dejado de andar en bicicleta por miedo a caerse, una persona mayor que quería seguir teniendo independencia, una familia buscando una alternativa para que su hijo pudiera disfrutar de algo tan simple como salir a dar una vuelta", recalcó el creador de los triciclos para adultos.

Ahora el foco de la empresa de Lanús está puesto en los triciclos que es lo que el público pide. "Hoy, la marca Bicintacleta está dedicada principalmente al desarrollo y fabricación de triciclos para adultos mayores, personas que necesitan mayor estabilidad y chicos que requieren una solución adaptada a sus posibilidades", aseguró y reflexionó sobre que "ese cambio del proyecto terminó siendo la parte más linda de todo el camino".

Momentos conmovedores

Ante la fabricación de triciclos se encuentran a menudo con historias que destacan en sus redes sociales porque a muchas personas ese medio de transporte le cambia parte de su vida cotidiana porque le permite volver a movilizarse, salir a andar en bici sin dificultad.

"Ver a alguien que quizás hacía años que no podía pedalear volver a hacerlo, sentirse seguro y recuperar un poco de independencia es algo que nos sigue emocionando", compartió el creador de la bicintacleta.

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La bici caminadora, nunca quedó olvidada para su creador porque le guarda un enorme cariño por lo que generó cuando salió a la luz: "Fue el proyecto que nos hizo conocidos, que nos permitió llegar a tanta gente y que terminó abriendo, sin que lo supiéramos en ese momento, el camino hacia lo que hacemos hoy".

Si bien todo el foco sigue siendo el triciclo, el proyecto madre sigue estando y contaron desde la empresa que tienen ideas y modificaciones para incorporar más adelante: "Nos gustaría volver a desarrollarlo en una nueva etapa".

Para resumir una historia que tuvo modificaciones, Querol resaltó: "Sobre la bicintacleta diría que empezó con una idea que se hizo viral y terminó llevándonos hacia un lugar que nunca habíamos imaginado. La bici caminadora nos dio el impulso y siempre va a ser parte de nuestra historia. Los triciclos nos mostraron hacia dónde queríamos seguir".

Mirá el video de la bicintacleta