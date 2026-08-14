Walter Bou, sin rodaje en Lanús, se va seis meses a O'Higgins

Walter Bou dejó Lanús para continuar su carrera en el fútbol de Chile hasta fin de año. Relegado en la consideración del entrenador Mauricio Pellegrino, el entrerriano fue cedido a préstamo a O’Higgins , sin opción de compra. Con el Granate tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027.

El club con sede en Rancagua acaba de ser eliminado por Boca Juniors en los playoffs de la Copa Sudamericana por penales y se clasificó a la final de la Copa de la Liga frente a Coquimbo Unido, que se encuentra disputando la llave de octavos de final de la Copa Libertadores contra Platense.

La salida de Walter Bou es buena para ambas partes. Por un lado, Lanús tiene un solo frente por delante: Torneo Clausura. Y el futbolista, al no tener la continuidad necesaria, buscará ese rodaje del otro lado de la Cordillera. A su regreso, la dirigencia y el cuerpo técnico evaluarán qué será de su futuro.

Tras el retiro profesional de José Sand , Lanús incorporó al oriundo de Concordia a principios de 2024. Y, hasta un año después, mantuvo un nivel interesante. Luego, en medio de varias lesiones y un bajón futbolístico, la llegada de Rodrigo Castillo lo relegó al banco, pero tras la partida del Oso Blanco a Fluminense, no pudo volver a ocupar ese rol de goleador que había ilusionado a los hinchas.

Con los arribos del colombiano Yoshan Valois en marzo de este año, y del paraguayo Allan Wlk en este último mercado de pases, Walter Bou supo que lo mejor era cambiar de aires y no desaprovechó el interés de O’Higgins. En el presente Torneo Clausura solo ingresó frente a Unión de Santa Fe, no concentró contra San Lorenzo e integró el banco con los cordobeses de Instituto y Talleres.

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En Lanús lleva 108 partidos, con 28 goles y ocho asistencias. Fue semifinalista de la Copa Sudamericana 2024 y campeón de la Copa Sudamericana 2025 y Recopa Sudamericana 2026. Además, fue nominado al Premio Puskas 2024.

El paso previo por Chile

Para Walter Bou no será nueva esta experiencia de pisar territorio chileno. Ya jugó allí, en 2019, para Deportes Unión La Calera. Fue luego de su paso por Vittoria, de Brasil, y antes de su regreso a Boca Juniors.

Con los Cementeros de Valparaíso disputó 21 partidos, donde marcó seis goles y brindó dos asistencias. Ahora se suma a las filas del club de Rancagua, dirigido por Lucas Bovaglio, exfutbolista de Los Andes en la temporada 2000/01.