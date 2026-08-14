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14 de agosto de 2026
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Naguel Lucero y Van Klimen, juntos en Conurbania Parque de Banfield

Naguel Lucero y Van Klimen presentan sus canciones en formato acústico en Conurbania Parque de Banfield, en una parada de su “Gira Bohemia”.

Diario La Unión | Edgardo Solano
Por Edgardo Solano
Naguel Lucero y Van Klimen, en Banfield.&nbsp;

Naguel Lucero y Van Klimen, en Banfield. 

El cantautor Naguel Lucero y Van Klimen, artista de San Martín que hace canciones que oscilan entre lo humano y lo electrónico, salen a escena con su arte el domingo en Conurbania Parque de Banfield en una escala de su “Gira Bohemia”.

“Es una fecha que estamos haciendo conjuntamente con Van Klimen. Estamos por distintos lugares para reunir a distintos artistas en nuestros shows”, le cuenta Naguel Lucero a La Unión.

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Esta propuesta ya pasó por un escenario de Lanús y luego llegará a Temperley. “Es un show a la gorra, para que toda la gente pueda venir en esta situación tan complicada”, agrega el músico de Banfield.

“Vamos a ir con nuestras violas, yo también voy a llevar mi teclado. En la mitad del show vamos a hacer un tema conjuntamente”, adelanta el músico sobre lo que se escuchará en vivo.

Naguel Lucero y “Todo se mueve”

Naguel Lucero adelantó además que dentro de su repertorio estará la canción “Todo se mueve”, que grabó a fines de 2025 con la colaboración de Pablo Pino, el cantante de Cielo Razzo.

La canción suena con un pulso en clave de rock y con una letra que refiere irónicamente a las redes sociales y sobre los tiempos que corren, en medio de una historia de amor.

El video de la canción fue filmado en una terraza del barrio porteño de Almagro y con algunas tomas registradas en el pueblo Saldungaray, el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

El artista viene lanzando en las plataformas digitales sus nuevas canciones, todas acompañados de videos que fueron filmados en distintos puntos de la región y la presencia de músicos invitados.

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