Banfield visita a un necesitado Racing en un duro examen por el Torneo Clausura

Banfield, necesitado, quiere dar el golpe ante Racing.

Después de la derrota ante Belgrano, Banfield visitará este viernes, desde las 20.30, a Racing Club en el inicio de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, en busca de un necesario triunfo para enderezar su andar en el certamen. El árbitro será Andrés Merlos y será televisado por ESPN Premium.

El Taladro viene de perder con Belgrano en condición de local y acumula dos partido sin poder ganar, mientras que la Academia suma dos derrotas en fila y tres partidos sin triunfar. Por eso, para ambos es un encuentro clave.

En este contexto, Banfield llega a este partido a la expectativa de poder levantar todas las inhibiciones, y por eso todas sus incorporaciones concentraron por primera vez en el campeonato. De confirmarse el levantamiento de la sanción, el equipo presentaría varios cambios, ya que tampoco contará con Tiziano Perrotta, recientemente transferido a Elche de España y sumado a préstamo a Defensa y Justicia.

A esta expectativa por contar con sus nuevos futbolistas, el Taladro le agrega la necesidad de ganar para alejarse de la zona roja del descenso y escalar posiciones en la tabla anual. Y es por eso que el equipo de Pedro Troglio afrontará el cruce ante la "Academia" como la final, debido a que un triunfo ante uno de los grandes del fútbol sería un buen espaldarazo de cara a lo que viene.

Racing, por su parte, volverá a tener un partido caliente de local después de la derrota por 1 a 3 ante Tigre, donde hubo insultos para los futbolistas y la dirigencia. Después de eso le sumó otro traspié ante Argentinos Juniors, por lo que el Cilindro de Avellaneda será una caldera. Para enfrentar a Banfield, el entrenador de Racing no podrá contar Adrián "Maravilla" Martínez, su principal figura, quien fue expulsado en el último partido, y tampoco lo hará con Marcos Di Césare, quien sufrió la rotura de peroné. Estos dos futbolistas se suman a las bajas de Matías Zaracho y Duván Vergara, ambos afectados por problemas físicos. Las probables formaciones de Racing Club y Banfield Racing Club: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza, Matías Kranevitter, Alejandro Tello; Matko Miljevic; Elías Torres y Lautaro Díaz. Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Tomás Adoryan, Santiago Esquivel, David Zalazar; Bruno Sepúlveda, Jeremías Acosta.

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