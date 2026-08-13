Qué chances tiene Facundo Sanguinetti de dejar Banfield y quien sería su reemplazante

El mercado de pases de Banfield sumó un capítulo de alto impacto en las últimas horas. Tras haber estado en el radar de Vélez semanas atrás, el futuro del arquero y capitán Facundo Sanguinetti dio un giro definitivo hacia el plano internacional.

Con las negociaciones encaminadas, el futbolista de 25 años tiene serias posibilidades de continuar su carrera, cedido a préstamo, en la máxima categoría del fútbol de Chile.

La transferencia del arquero titular, formado íntegramente en el predio de Luis Guillón, responde a una necesidad compartida entre el jugador —quien busca su primera experiencia fuera del país— y la institución, que intenta oxigenar su realidad financiera.

Según confirmó el medio Código Banfield , las posibilidades para que Facundo Sanguinetti continúe su carrera en el fútbol chileno son concretas aunque por el momento su salida a préstamo no está asegurada.

Los puntos claves de la negociación contemplan una cesión a préstamo por 18 meses, aunque el club del fútbol chileno se mantiene bajo estricta reserva por las dirigencias, ya que las partes buscan cerrar el acuerdo antes del cierre del libro de pases en Chile.

Cabe señalar que Facundo Sanguinetti extendió su vínculo con Banfield hasta diciembre de este año y una eventual salida obligará a extender dicho contrato para evitar que quede libre al finalizar el préstamo.

Facundo Sanguinetti tiene la posibilidad de continuar su carrera en el fútbol chileno, aunque por el momento su salida a préstamo no está confirmada.



En caso de concretarse la operación, #Banfield avanzará por Diego “Ruso” Rodríguez, con quien se negocia una cesión por 18 meses.… pic.twitter.com/qa9UpF2awK — Código Banfield (@CodigoBanfield) August 13, 2026

Quién es el elegido para reemplazar a Facundo Sanguinetti en Banfield

La comisión directiva de Banfield no se quedó de brazos cruzados y ya tiene totalmente estructurada la ingeniería para cubrir la vacante. En caso de confirmarse la partida del actual guardameta, el club avanzará de inmediato por Diego "Ruso" Rodríguez".

El experimentado arquero de 36 años, de último paso por Argentinos Juniors, mantiene charlas avanzadas para incorporarse formalmente a la disciplina del plantel profesional. Las condiciones del arribo del "Ruso" están sujetas de forma directa a que se destrabe la firma de Facundo Sanguinetti. De concretarse, Rodríguez estampará su firma por una extensión de 18 meses, aportando el perfil de liderazgo y veteranía para competir por el puesto con el juvenil Gino Santilli.

El desenlace de ambas operaciones cruzadas se definirá de manera inminente en los próximos días de agosto, configurando lo que será el nuevo esquema defensivo del equipo en lo que resta del torneo de Primera División.