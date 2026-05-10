La revelación de Facundo Sanguinetti sobre la charla en el entretiempo en Banfield

Este viernes, Banfield le ganó por penales a San Martín de Tucumán y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina , después de un partido muy sufrido, en que llegó empate sobre el final y pudo festejar gracias al penal que atajó Facundo Sanguinetti en el último de la serie.

El arquero, justamente, fue uno de los responsables de que el Taladro siga en carrera en el certamen federal, ya que respondió de buena manera ante el penal de Nahuel Gallardo y eso le permitió quedarse con la victoria en la definición desde los 12 pasos.

Sobre eso, Sanguinetti fue claro, reconoció que tenía estudiado a los pateadores del Santo tucumano, pero desató que ellos lo hicieron “muy bien” durante toda la tanda.

“Yo tenía información de todos los penales, pero patearon muy bien, todos esquinados. Por suerte, en el último, estaba convenido que iba a disputar cruzado, pero como creí que iba a ir más alto, me tiré con tiempo y por suerte llegué a taparlo”, remarcó el futbolista surgido de las inferiores de Banfield en rueda de prensa.

Banfield, y un entretiempo especial

El arquero también analizó el desarrollo del juego y comentó cuál fue la sensación con la que llegaron al vestuario en el entretiempo después de una floja etapa inicial, en la que fueron superados por el rival y se fueron al descanso en desventaja.

“La verdad es que, en el entretiempo, nos cagamos a puteadas porque estábamos dejando pasar una buena oportunidad. Eso nos sirvió para reaccionar y por suerte pudimos cambiar la imagen en el complemento”, concluyó el arquero de Banfield.