Invitan a un recital de una estrella internacional a beneficio de Betania Turdera

Un recital llega a Monte Grande esta tarde a beneficio de la Asociación Civil Betania Turdera con el objetivo de juntar alimentos de la mano de Fabio Lione, la voz del power metal. La cita es esta tarde en el Teatro Greison, ubicado en Dardo Rocha 135.

Aún quedan entradas disponibles para sumarse al recital del artista que por primera vez se presentará en la localidad de Monte Grande. El ingreso al recital consiste en llevar un alimento no perecedero que luego será entregado a la entidad sin fines de lucro ubicada en Suipacha 250, Turdera.

Toda colaboración es más que bienvenida ya que la asociación civil que se dedica a la atención de personas con discapacidad no está pasando por un buen momento económico como sucede con todos los sectores dedicados a la asistencia de personas con alguna dificultad mental o motora.

Según contó uno de los organizadores del evento, el ingreso consiste en llevar una donación de alimento no perecedero tengan o no la entrada comprada. Aclararon que aquellos que ya tienen adquirida su entrada además van a poder acceder al recital que se realizará este miércoles en CABA del mismo artista.

Para adquirir las entradas hay que ingresar en: https://alpogo.com/app/entradas/26174 y los que quieran donar pueden hacerlo directamente esta tarde en el ingreso al recital. Lo único que pidieron es llegar con tiempo para asegurarse un lugar.

Quien es Fabio Lione, el músico que tocará para ayudar a Betania Turdera

El cantante de origen italiano Fabio Lione es reconocido mundialmente por su trabajo al frente de Rhapsody y luego Rhapsody of Fire, el artista es sinónimo de épica, fantasía y virtuosismo.

Cuenta con un registro vocal, potente y emotivo que se ha convertido en la pieza clave de un sonido que combinó velocidad, arreglos orquestales y letras inspiradas en mundos míticos. Con esta gira, el cantante italiano no solo rinde homenaje a uno de los discos más influyentes del power metal, sino que también ofrece a los fans la oportunidad de revivir una era dorada que marcó a toda una generación.

Según adelantaron, el repertorio incluirá los grandes clásicos de la etapa de Lione en Rhapsody, garantizando una noche cargada de nostalgia, potencia y emoción. Para muchos fans, será la oportunidad perfecta de escuchar en vivo canciones que definieron su adolescencia y su amor por el metal.

El “Dawn of Victory Tour 2026” que llega hoy a Monte Grande no es solo una serie de conciertos: es una celebración de la historia del power metal, un reencuentro con una voz legendaria y una invitación a volver a creer en la épica, la fantasía y la magia que solo la música de Fabio Lione puede despertar.