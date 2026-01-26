lunes 26 de enero de 2026
26 de enero de 2026
Dos grandes.

Charly García sorprendió a León Gieco en medio de un recital

Charly García apareció, sin anuncio previo, en el Festival Medio y Medio en Uruguay mientras estaba tocando León Gieco con la murga Agarrate Catalina.

Charly García y León Gieco.

Charly García y León Gieco. 

Charly García volvió a mostrarse en público y sorprendió al asistir, sin anuncio previo, al show que daba su amigo León Gieco, quien compartía el escenario con la legendaria murga uruguaya Agarrate Catalina en una de las fechas del Festival Medio y Medio.

Charly García en los Konex.
Reconocimiento

Charly García recibió el premio Konex de Brillante
Charly García y el productor de los Rolling Stones. 
Dos potencias.

Charly García se reunió con el primer productor de los Rolling Stones
Incluso sorprendió al propio León Gieco, quien exclamó: “Mirá quién vino”, al notar que el legendario artista del rock argentino estaba en el lugar.

El artista de 74 años llegó al lugar en silla de ruedas, vestido de negro, acompañado de sus característicos accesorios. Aunque no participó del concierto, su presencia bastó para transformar la velada.

Uno de los momentos más emotivos se produjo cuando Leon Gieco interpretó “Los Salieris de Charly”, la canción que compuso en 1992 en homenaje a su amigo. Desde un costado del escenario, Charly García siguió la interpretación con atención, mientras disfrutaba de un cigarrillo.

image
Charly García sorprendió a León Gieco.

Charly García sorprendió a León Gieco.

Charly García prepara otra a aparición

Por otra parte, se espera que Charly García vuelva a subirse a las tablas en el cumpleaños número 60 de Fabián “Zorrito” Von Quintiero, quien se presentará en el mismo espacio en los próximos días.

Si bien no hay una confirmación oficial, es muy probable que los fans vuelvan a disfrutar la música del ex Serú Girán en el tradicional festival uruguayo.

