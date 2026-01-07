La intimidad del divertido paseo de Charly García por Buenos Aires

Lejos de los escenarios del mundo del rock y de cualquier aparición planificada en público, Charly García volvió a ser noticia por una escena simple de un paseo nocturno por la Ciudad de Buenos Aires que se hizo viral en las redes sociales.

Las imágenes y videos fueron compartidos por Rosario Ortega , la hija de Palito Ortega y la corista y habitual colaboradora artística del ídolo del rock argentino.

Según publicó la joven en sus historias de Instagram, lo muestran al músico en una salida cotidiana que incluyó un recorrido en auto y una parada en un local de comida rápida para comer una hamburguesa.

UN VICIO MÁS, EN TU VIDA SOY UN VICIO MÁS... Rosario Ortega compartió en sus redes la particular salida que hicieron con Charly García. El músico tuvo un antojo particular, disfrutar de una rica hamburguesa y papas de la reconocida cadena de comida rápida. Según se puede… pic.twitter.com/laeQI77WJ2

Las postales reflejan una intimidad poco habitual en una figura de su dimensión, donde sin flashes ni discursos, Charly García aparece acompañado por Rosario y por su manager, Guillermo “Tato” Vega: “Una salida por Bs As con el jefe”, escribió Rosario Ortega.

image Charly García, de paseo por la Ciudad de Buenos Aires.

El registro incluye escenas donde el auto detenido en el drive thru, la entrega del pedido y luego la comida compartida en movimiento.

Charly García, relajado en el asiento del acompañante, con gorra y anteojos, disfruta de unas papas fritas que le acercan.

El paseo se completa con selfies y reposts que refuerzan ese clima de cercanía, en donde Rosario y Vega también aparecen compartiendo la merienda, entre sonrisas y emojis, sin solemnidad.