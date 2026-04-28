Betania Turdera reactiva sus actividades para mantener el espacio abierto

El personal de Betania Turdera junto a los padres de los chicos que asisten al lugar, comprometidos con la causa.

La situación económica de Betania Turdera no es de la mejor, como la de todos los sectores de discapacidad en la actualidad, pero ellos no bajan los brazos y decidieron hacer un cronogramas de campañas para salir adelante y no cerrar las puertas de este espacio que trabaja para personas adolescentes y adultas discapacitadas.

"Estamos trabajando y haciendo de todo para luchar y salir adelante", comentaron desde la asociación civil que está a punto de cumplir 40 años de historia en su espacio ubicado en Suipacha 250, Turdera.

En mayo van a comenzar a activar varias actividades . "Hicimos reunión con el personal para afrontar esta situación y con las familias también, todos nos hemos comprometidos a realizar donaciones de dinero para colaborar e hicimos una campaña interna de alimentos que, si bien no nos va a dar la solución es de mucha ayuda", se sinceró Griselda Lobo , secretaria de la comisión directiva de la institución .

A pesar de toda la situación crítica que están transitando, también necesitan equipar los talleres de los concurrentes para que puedan trabajar en el transcurso del año en las diferentes alternativas como cerámica, terapia ocupacional, imprenta, psicopedagogía, teatro, musicoterapia, danzas, educación física, gastronomía, y más.

"La campaña consiste en que puedan colaborar don dinero, ya sea en efectivo, por transferencia o por la plataforma de Donaronline que lo pueden hacer con tarjeta de débito y crédito", especificaron para los vecinos que puedan y quieran hacer un aporte.

Por otro lado, para el mes próximo están organizando una feria americana abierta a la comunidad. "Seguimos recibiendo donaciones de ropa nueva o usada y diferentes artículos como libros, juguetes, electrónica que funcione, bijouterie y todo lo que se pueda revender en dicha propuesta", pidió Lobo.

Aunque aún no hay confirmación, se prevé que la feria va a ser el viernes 8 de mayo y el fin de semana del 15 y 16/5, según adelantaron.

Más eventos para juntar fondos

Todo el personal de Betania también está preparando un grupo de eventos. "Estamos organizando para el 1º de Mayo una venta de empanadas para las familias y comunidad que desee encargar para festejar juntos el Día del Trabajador", apuntaron y recalcaron que todo lo que se recaude será para mantener a la institución.

Por otra parte contaron que al formar buenos vínculos con las instituciones y los clubes, al igual que con el Municipio, los concurrentes están realizando actividades de Hockey en el club Alumni de Turdera con profes que se acercan exclusivamente del Municipio para bridar esta posibilidad deportiva.

Por último, recordaron que este año cumplen los 40 años asi que nuestro lema es el que hace referencia a los 40 años que engloba todo este tiempo dedicado a la historia, a la vida y al amor hacia los concurrentes y los que asisten al Centro de Día.

"Tenemos en paralelo dos escenarios, uno que es la realidad de la crisis y situación compleja que estamos atravesando, el reclamo por los pagos a las obras sociales es constante, y por otro nos unimos desde el amor y la sensibilidad. En base a ello buscamos ideas y propuestas para recaudar fondos, salir adelante y seguir trabajando unidos. Sabemos que lo vamos a lograr todos juntos", comentó la integrante de la asociación civil.

Para ayudar a través del siguiente link: https://donaronline.org/betania/un-taller-mil-posibilidades

Más info en: Facebook/Betania Turdera