El nuevo curso que lanzó la sociedad de fomento Turdera Sud de Llavallol

Una posibilidad para perfeccionarse u obtener más recursos de cara a una salida laboral es lo que propone el Municipio a través de Aprender Lomas que llega a Llavallol para brindar el primer curso de personal para eventos totalmente gratuito y abierto a la comunidad.

Los que quieran sumarse ya pueden inscribirse de forma online o enviando un mensaje de WhatsApp. El curso va a arrancar el jueves 16 de 18 a 20 en la Sociedad de Fomento Turdera Sud ubicada en 1° de Marzo 1360, Llavallol .

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"Venimos haciendo actividades en conjunto desde el año pasado y realmente funciona porque es un gran aporte a la comunidad. Los vecinos con ganas de capacitarse, lo agradecen", detalló Graciela Gauna, responsable del espacio.

Los que se anoten deben tener en cuenta que el curso se dictará todos los jueves en el horario ya especificado y serán ocho clases. La modalidad es presencial y no se requieren conocimientos previos respecto a la temática.

El curso brinda formación integral para desempeñarse con profesionalismo en distintos roles dentro de la organización y atención de eventos. "Este curso como los otros que hemos dictado en la sociedad de fomento, son muy buenos porque vemos que los vecinos asisten, se comprometen, responden y están muy motivados y agradecidos", detallaron desde Turdera Sud.

La dinámica de la cursada que presencial se basa en aspectos como la atención al cliente, protocolo, logística, manejo de espacios y resolución de situaciones imprevistas, buscando garantizar la excelencia en el servicio y la satisfacción de los asistentes.

Para anotarse al curso de personal para eventos, enviar un mensaje de WhatsApp al siguiente número: 1154877661 o enviar un mail a: [email protected]

Cursos de Oficios

Los cursos de oficios son fundamentales que estén activos en todos los barrios e instituciones que trabajan en conjunto con el Municipio de Lomas. "El propósito es que las vecinas y los vecinos incorporen nuevas herramientas para la inserción laboral", aseguraron.

El Instituto Municipal de la Producción, Trabajo y Comercio Exterior (IMPTCE) brinda estos cursos gratuitos que se dictan en diferentes sedes con el objetivo que los vecinos no deban trasladarse hasta el centro de Lomas para poder capacitarse.

El único requisito para anotarse en este tipo de cursos gratuitos es ser mayor de 18 años y residir en el partido de Lomas de Zamora.