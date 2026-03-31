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Diego Singer presentará su "filosofía a la gorra" en Llavallol con un análisis sobre la vida y la muerte

La charla abierta y gratuita apuntará a problematizar algunos problemas desde una perspectiva filosófica "para provocar al pensamiento".

Diego Singer presentará su filosofía a la gorra en Llavallol con un análisis sobre la vida y la muerte.

Diego Singer presentará su "filosofía a la gorra" en Llavallol con un análisis sobre la vida y la muerte.

La jornada apunta a problematizar y ver algunos problemas desde una perspectiva filosófica, "en un espacio para provocar al pensamiento", según el propio Singer.

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La charla tendrá el título de "Tres hipótesis sobre el valor de la vida (y de la muerte)", y comprenderá un momento de exposición por parte del filósofo y un debate participativo al finalizar.

"Tomamos posiciones que conciernen al valor de la vida cuando discutimos sobre derechos animales, aborto o eutanasia. Pero, ¿cómo obtiene una vida su valor? ¿quién o qué le otorga tal valoración? ¿qué vidas se valoran y se cuidan por sobre otras?", se pregunta Diego Singer.

Algunas muertes sensibilizan enormemente a la comunidad y otras pasan desapercibidas. ¿Cuáles son los muertos que importan? ¿Qué vidas merecen ser lloradas? ¿Por qué algunas vidas y muertes sacuden fuertemente la sensibilidad social y otras pasan desapercibidas o son invisibilizadas? Abordaremos estos problemas con la ayuda de F. Hegel, F. Nietzsche, A. Gramsci, J. Butler., J.L. Borges y R. Esposito.

Acerca del filósofo que se presentará en Llavallol

Diego Singer es Profesor de Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y Magister en Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad (UBA). Coordina desde hace quince años grupos de estudio de Filosofía. Es profesor de Filosofía en el CBC de la Universidad de Buenos Aires, del Seminario “Problemas filosóficos en torno al sujeto, la salud y la comunidad” de la Diplomatura de Estudios Avanzados en Psicoanálisis (Universidad Nacional de San Martín) y del Seminario “Biopolítica y animalidad” en la Especialización en Problemas Filosóficos Contemporáneos (Universidad Nacional de Hurlingham). Es autor de los libros Políticas del discurso. Intervenciones filosóficas en la escuela (Nido de vacas) y Nihilismo con piel de lobo. Nietzsche frente al neoliberalismo (Las cuarenta).

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