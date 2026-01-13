La Casa Carlos Fuentealba de Llavallol presenta "Samurái y el Viaje del Cóndor"

"Samurái y el Viaje del Cóndor" sale a escena en Llavallol.

Según los gestores de la puesta, la obra “invita a un viaje épico. Un recorrido que surge de las profundidades mismas de los tiempos, donde lo andino y lo oriental laten un mismo pulso”.

Se trata de una travesía por encuentros, aventuras, épocas y lenguaje que se hacen camino, pero se proyectan a las profundidades de la existencia de nuestro Samurái. Encontrarse a sí mismo, desdoblarse y hasta desconocerse... ¿Soy de dónde vengo? ¿Soy a dónde voy? ¿El tiempo que pasé? ¿O soy cuando me ven?

“La obra surgió como un proyecto de graduación Escuela Superior de Teatro Municipal de Lanús por parte de Joaquín Sale. Todos los integrantes de la obra nos conocimos en el mismo espacio”, cuenta Emmanuel Miranda a La Unión.

La obra tiene un solo personaje en escena, que es interpretado por los actores Joaquín Sale y Tomás Alcántara, donde realiza un viaje interior hasta encontrarse consigo mismo.

“La obra juega con las similitudes entre el mundo oriental y el mundo andino, con los puntos en común que va poniendo en juego en escena”, apunta.

“Samurái y el Viaje del Cóndor” saldrá a escena en Llavallol con una función al aire libre y planean que la puesta siga recorriendo distintos ámbitos, en un formato para espacios abiertos y otra adaptada para una sala de teatro.

La puesta tiene como escenografía a hojas de palmera, que se van resinificando en otros objetos durante la obra. La obra fue producida por la compañía Horror Vacui y tiene accesorios escenográficos y funcionalidad a cargo de Alejandra Pina y Diego Caballero.

El diseño y realización de vestuario es de Susi Ríos Bebek, Rosa Frau y Norma Velázquez, la fotografía fue realizada por Alejandra Pina, la asistencia de dirección es de Med. B. y la dirección coreográfica está a cargo de Vanesa Aloi.

“Samurái y el Viaje del Cóndor”, sábado a las 19 en La Casa Carlos Fuentealba de Llavallol, Av. Antártida Argentina 1753.

Reservas al Whatsaap 11 6833-3692