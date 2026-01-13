Quién es el nuevo amor de Juliana Awada tras su separación de Mauricio Macri

“Me llega info muy buena. Y le acabo de escribir a Mauricio Macri para ver si mi información es real. Y es súper chequeada, mi fuente es buenísima”, aseguró el periodista Gustavo Méndez en el programa de Moria Casán.

Es el amor. El hijo de Nazarena Vélez confirmó su romance con una ex Gran Hermano

Mírenla. Con quién está viviendo un romance Ciro de Los Piojos

“Juliana Awada, y lo voy a decir en potencial, estaría conociendo a un empresario argentino”, reveló el panelista para sorpresa de todos.

“Y para ser más preciso, no vive en Argentina. Es del rubro financista”, agregó ante la interrupción de Moria Casán quien disparó: “Yo qué dije?, es una tercera o un tercero. Ojo de loca no se equivoca”.

“Me dicen dentro de tres meses van a blanquear”, acotó Méndez y Moria Casán aprovechó la ocasión para mantener su picante estilo, hablando de una supuesta infidelidad.

“Somos como alces. Qué lindos los alces. Me encanta el queso de leche de alces”, disparó la diva haciendo gesto de “cuernitos” con sus manos.

El psicólogo Gabriel Cartaña agregó: “No hay infidelidad. En general, en las personas muy famosas casi siempre suele haber un tiempo entre la separación real y la información pública de la separación”, explicó. Y fue aún más contundente: “Awada y Macri están separados ya hace un año”. Y remarcó: “Si un año después de la separación deciden avisarle a la gente y están en pareja, no son infieles”.

image Alejandra Awada y Mauricio Macri, separados.

Cómo fue el acuerdo entre Juliana Awada y Mauricio Macri

Méndez contó que existiría un acuerdo entre Mauricio Macri y Juliana Awada respecto a cómo blanquear sus nuevas relaciones y dejó entrever que el expresidente estaría también iniciando un nuevo romance.

“Habría un acuerdo en que él presentaría primero a su nueva pareja”, contó, y aseguró que decidieron pasar las Fiestas juntos para mantener la unidad familiar.

“Fue un acuerdo ya separados pasar las fiestas juntos y subir las fotos protocolares como un expresidente”, dijo y cerró: “Juliana Awada se va a quedar todo enero en el sur, en la Patagonia”.