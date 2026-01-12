Aseguran que Juana Viale es la tercera en discordia entre Mauricio Macri y Juliana Awada

La separación entre Mauricio Macri y Juliana Awada , luego de 15 años y confirmada este domingo por la propia empresaria, sumó un nuevo capítulo luego que se ventile que el líder del Pro habría comenzado un romance con Juana Viale.

En el programa Duro de Domar, en C5N, el periodista Franco Torchia aseguró que Juana Viale habría sido la tercera en discordia en la ruptura del matrimonio.

Franco Torchia fue un poco más allá y le puso nombre y apellido. "Habría empezado a vincularse sexoafectivamente con una actriz y conductora", comenzó diciendo.

Escándalo del momento: se separó Mauricio Macri... ¿Quién es la tercera en discordia? #DuroDeDomar #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/GmXF7usmhT

Y aseguró que "la versión fuerte que podría haber precipitado la separación es que Mauricio Macri tendría o habría estado manteniendo un vínculo con Juana Viale".

Embed MAURICIO MACRI Y JULIANA AWADA CONFIRMAN SU SEPARACIÓN TRAS 15 AÑOS#Infama@_MarcelaTauro@JotaxTV pic.twitter.com/MgkkABnXGL — América TV (@AmericaTV) January 11, 2026

Mientras que en Infama, en América TV, también aseguran que Mauricio Macri está viviendo un romance, aunque no dieron ningún nombre.

“No está solito, no. Yo lo que percibo es que hace un año que ya venía como algo raro. Es muy astuto este italiano, ya nos vamos a enterar”, señaló este domingo la vidente de los famosos, Aristida, en Infama.

image Juana Viale y Mauricio Macri.

La confirmación de la ruptura de Mauricio Macri y Juliana Awada

La confirmación pública fue por parte de Juliana Awada, quien eligió un mensaje breve y cuidadoso para anunciar el distanciamiento luego de más de 15 años de relación.

“Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida”, escribió en Instagram, evitando cualquier referencia a los motivos de la separación.