12 de enero de 2026
12 de enero de 2026
¿Qué onda?

Aseguran que Juana Viale es la tercera en discordia entre Mauricio Macri y Juliana Awada

Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron luego de 15 años de relación y aseguran que el político comenzó un romance con Juana Viale.

Juana Viale, en medio de rumores de romance con Mauricio Macri.

Juana Viale, en medio de rumores de romance con Mauricio Macri. 

En el programa Duro de Domar, en C5N, el periodista Franco Torchia aseguró que Juana Viale habría sido la tercera en discordia en la ruptura del matrimonio.

Juana Viale, sin vueltas. 
Juana Viale reveló el verdadero motivo por el cual nunca se casó
Nazarena Vélez, con su hijo. 
Es el amor.

El hijo de Nazarena Vélez confirmó su romance con una ex Gran Hermano

Y aseguró que "la versión fuerte que podría haber precipitado la separación es que Mauricio Macri tendría o habría estado manteniendo un vínculo con Juana Viale".

Mientras que en Infama, en América TV, también aseguran que Mauricio Macri está viviendo un romance, aunque no dieron ningún nombre.

“No está solito, no. Yo lo que percibo es que hace un año que ya venía como algo raro. Es muy astuto este italiano, ya nos vamos a enterar”, señaló este domingo la vidente de los famosos, Aristida, en Infama.

image
Juana Viale y Mauricio Macri.

La confirmación de la ruptura de Mauricio Macri y Juliana Awada

La confirmación pública fue por parte de Juliana Awada, quien eligió un mensaje breve y cuidadoso para anunciar el distanciamiento luego de más de 15 años de relación.

“Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida”, escribió en Instagram, evitando cualquier referencia a los motivos de la separación.

Guillermo Francella, en El Encargado.
Prendé la tele.

El Trece presenta todas las temporadas de El Encargado con Francella

