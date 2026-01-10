sábado 10 de enero de 2026
10 de enero de 2026
Vintage.

Cómo comenzó el romance de Dolores Fonzi y Gael García Bernal

Los actores Dolores Fonzi y Gael García Bernal vivieron un intenso e itinerante romance que duró varios años y con dos hijos en común.

Dolores Fonzi y Gael García Bernal.

Dolores Fonzi y Gael García Bernal. 

El romance comenzó alrededor de 2001 luego de conocerse filmando "Vidas privadas", la película dirigida por Fito Páez. Siempre bromearon con qué el rosarino fue una especie de Celestino involuntario.

Dolores Fonzi interpretaba a la hermana menor de Cecilia Roth y ambas eran hijas de ficción de Héctor Alterio y Chunchuña Villafañe. Mientras que Gael García Bernal es un taxi boy contratado por el personaje de Roth, en un vínculo que se da a través de la lectura y sin un contacto personal.


Dolores Fonzi y Gael García Bernal.

Dolores Fonzi y Gael García Bernal.

La pareja se consolidó mucho después del flechazo en el set e incluso el actor vivió un romance con Natalie Portman, mientras los rumores hablaban de un triángulo amoroso con Dolores Fonzi.

Idas y vueltas de Dolores Fonzi y Gael García Bernal

Después de un período inicial de rumores, su relación se hizo pública cuando ella quedó embarazada, y tuvieron a su primer hijo, Lázaro, en 2009. Luego agradaron la familia con la llegada de Libertad.

La relación fue itinerante, adaptándose a las agendas de ambos actores internacionales, pero priorizaron a sus hijos, mudándose a Buenos Aires para que crecieran allí.

La separación se confirmó alrededor de 2014. A pesar de la separación, mantuvieron una buena relación por sus hijos, con el mexicano visitando Buenos Aires y pasando tiempo con ellos.

