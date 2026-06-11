Facundo Galli presenta "Una voz familiar. Canciones y relatos"

Facundo Galli presenta el espectáculo “Una voz familiar. Canciones y relatos”, un concierto de música y relatos que entrelazan melodías y las vivencias personales del propio artista, con el ida y vuelta con el público como sello personal de la propuesta.

En el espectáculo, que saldrá a escena el viernes 19 de junio en el CAFF , el músico aborda momentos de profunda emoción, ternura y risas. Sus canciones, con letras de poética cotidiana y cercana, tienen la influencia de los cantautores que pueden comunicar historias desde una guitarra y una voz.

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“Es un espectáculo nace un poco desde que empecé a escribir relatos. En 2021 los empecé a escribir como un ejercicio mío, recordando anécdotas familiares que tienen que ver con la música. Empezaron a salir cosas”, le cuenta Facundo Galli a La Unión.

Las canciones del ex vecino de Temperley están entrelazadas por pequeñas anécdotas familiares que explican su amor por la música y el canto, que convertirán al público en testigo de sus memorias.

“En los shows empecé a compartir algunas historias y relatos y fueron bien recibidos, vi cómo se abría otra perspectiva. Leí un relato dedicado a mi abuelo, que se llama ‘Sonreír con los ojos’”, señala.

Algunas de las canciones que forman parte del espectáculo son versiones de “Pájaro de la alegría”, “Fogonera” y “Cantando para decir”. También sonarán clásicos de su repertorio y que fueron parte de sus primeros discos, como “Caminito de tierra”, “Dale” y “Cuervito”.

En escena, estará acompañado por el pianista Facundo Miranda. “Es un formato más distendido, una manera de hacerle frente a esta situación. Es un formato portable, me gustaría llevarlo a otros lugares y también a Lomas de Zamora”, cierra.

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Facundo Galli y su fusión de estilos

Facundo Galli es un cantautor bonaerense que combina elementos del pop y rock argentino, junto con influencias de la música rioplatense y el folklore latinoamericano.

Su disco debut, “Last Pamperito”, de 2013, lo hizo participar de la Bienal de Arte Joven de 2015. En 2016 editó a través del Club del Disco su segundo disco solista, "Liebre".

Durante 2017 y 2018 formó parte del dúo La Liebre y el Caracol junto a Julián Oroz, con quien grabó dos EP’s. En 2019 publicó su tercer disco solista, “Tren”.

Ese año se incluyeron sus canciones en la obra musical “A partir de ahora”. Durante 2020 grabó en Bariloche La mirada prestada, un disco acústico a dúo con el músico y compositor Niño Etc.

En 2021 y 2022 publicó los simples “La noticia más hermosa” y “Mar adentro”. En mayo de 2025 estrenó “Las melodías”, su quinto álbum de estudio.

MÁS INFO

Facundo Galli, viernes 19 de junio a las 20 en el CAFF, Sánchez de Bustamente 772, Capital.

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