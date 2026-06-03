Así suena "Brilla Campeón", la canción para Lionel Messi de Meneses

“Brilla Campeón” es una canción de la banda argentina Meneses que no para de sonar fuerte porque está dedicada a Lionel Messi e inspirada en el amor por la camiseta y el especial clima que nos trae la llegada del Mundial 2026.

Con el rock argentino como bandera, el single propone una mirada sensible sobre la pasión popular, la ilusión colectiva y el valor simbólico del fútbol como parte de nuestra identidad.

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El lanzamiento llegó acompañado por un videoclip oficial que incluye un breve fragmento de Lionel Messi durante su infancia, reforzando la idea de los sueños, el esfuerzo y la conexión emocional que atraviesa a distintas generaciones.

Lejos de construir solamente una canción sobre fútbol, “Brilla Campeón” funciona como una celebración colectiva atravesada por la nostalgia, la épica y la emoción popular. La propuesta sonora combina guitarras potentes, una producción dinámica y un enfoque cinematográfico que dialoga tanto con la tradición del rock nacional como con una sensibilidad contemporánea.

Sin título-1 La banda hizo un tema para Lionel Messi.

Una canción para el Mundial 2026

El tema busca capturar aquello que sucede alrededor de cada Mundial: los abrazos, las calles detenidas, la esperanza compartida y la necesidad de creer en algo común.

Meneses es un proyecto de rock argentino creado en 2025 y liderado por Santiago Meneses, cantante y compositor con más de quince años de recorrido musical.