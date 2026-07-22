miércoles 22 de julio de 2026
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22 de julio de 2026
Distinguidos.

La Facultad de Agrarias de la UNLZ se lució en la Expo Rural con la premiación de cuatro ejemplares

La Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ fue galardonada en la Expo Rural 138. “La Yoli” fue elegida Campeona Hembra de la raza por tercer año consecutivo.

La Facultad de Agrarias de la UNLZ se lució en la Expo Rural.

La Facultad de Agrarias de la UNLZ se lució en la Expo Rural.

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) volvió a tener una destacada actuación en la edición 138 de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional en La Rural de Palermo, con la premiación de cuatro ejemplares en la jura de raza.

Esos ejemplares forman parte del Programa de Recuperación, Conservación y Caracterización del Bovino Criollo Patagónico. La gran protagonista fue "La Yoli", que por tercer año consecutivo se consagró Campeona Hembra de la raza y obtuvo el primer puesto de la categoría Vaca. Además, Estrellita consiguió el primer puesto de la categoría Vaquillona, Joni fue primero en Toro Mayor y Toribio obtuvo el segundo puesto en Toro Menor.

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Tras la premiación el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, Néstor Urretabizkaya, explicó: "Cada año estar acá es un motivo de alegría como institución y celebrar estos premios es un reconocimiento al gran equipo de investigación que tenemos”.

La Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ fue galardonada en la Expo Rural 138.

La Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ fue galardonada en la Expo Rural 138.

El programa de la UNLZ que tiene más de 30 años

Los resultados fueron fruto de más de 30 años de trabajo del Programa de Recuperación, Conservación y Caracterización del Bovino Criollo Patagónico, una iniciativa que impulsa la facultad para preservar esta raza. "Hoy, el bovino criollo patagónico es un recurso genético recuperado, utilizado y valorado por la comunidad educativa y productiva", explican desde la página oficial de la institución.

En el proyecto participan docentes, investigadores y alumnos, que durante son los cabañeros, es decir, los encargados en el cuidado, preparación y presentación de los animales en la pista.

El Programa de Recuperación, Conservación y Caracterización del Bovino Criollo Patagónico.

El Programa de Recuperación, Conservación y Caracterización del Bovino Criollo Patagónico.

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