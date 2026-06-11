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11 de junio de 2026
Sin vueltas.

El fuerte mensaje de Moria Casán por el Mundial 2026: "Qué no nos..."

Moria Casán abrió su ciclo de El Trece con el clima del Mundial 2026, pero aclaró que la cita futbolística no tiene que tapas temas sensibles.

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Moria Casán abrió su programa de El Trece repleta de cotillón, banderas argentinas y un ambiente de festejo por el comienzo del Mundial 2026. Mientras que dejó en claro que la cita futbolística no tiene que tapar lo que está ocurriendo en la Argentina.

“Estamos en la previa del Mundial. Acá los argentos con todo, mi amor. Argentina, aguante”, expresó Moria Casán mientras recorría el estudio decorado especialmente para la ocasión.

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La reflexión de Moria Casán sobre el Mundial

En medio de la euforia general, Moria Casán también aprovechó para dejar una reflexión y pidió que la pasión por el Mundial 2026 no haga perder de vista otros temas importantes.

“Que no nos anestesie, que este cotillón del Mundial no nos anestesie todo lo que tenemos que tratar. No nos olvidemos de Agostina”, remarcó recordando el femicidio de la adolescente.

“Y no nos olvidemos de todo lo que no nos tenemos que olvidar por el cotillón del Mundial, por favor, te lo pido”, insistió la conductora en el arranque de su programa.

“Con un espíritu fabuloso, aguante Argentina. Va a ser un Mundial muy especial”, agregó dejando en claro que también hinchará por la Selección Argentina en el Mundial 2026.

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Moria Casan habló de todo.

Moria Casan habló de todo.

Más adelante, Moria Casán se sumó al móvil desde México, país sede del Mundial 2026, donde también se refirió al contexto político en el que se desarrolla esta competencia.

“Está atravesado por una cosa política fuerte. Está atravesado porque lo que más ganan en el mundo son los jugadores de fútbol, cifras que son una obscenidad”, dijo la conductora sobre el tema.

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