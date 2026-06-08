lunes 08 de junio de 2026
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8 de junio de 2026
Fuerte.

El presentimiento de Moria Casán sobre la muerte de María Rosa Fugazot

Moria Casán abrió su programa de El Trece recordando a la actriz María Rosa Rogazot y dijo que presintió la partida de su colega y amiga.

Moria Casán despidió a su amiga María Rosa Fugazot.&nbsp;

Moria Casán despidió a su amiga María Rosa Fugazot. 

Moria Casán comenzó su programa de las mañas de El Trece muy afectada y terminó quebrándose al aire mientras recordaba a su colega y amiga.

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“Acabo de enterarme de la muerte de la querida María Rosa Fugazot. No puedo creer dar esta noticia. Qué fuerte”, expresó Moria Casán, mientras no podía ocultar su emoción.

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Luego sorprendió al contar que durante la mañana había sentido que algo no estaba bien. “Hoy vine al canal medio rara. Nunca me pasa. A mí me gusta cuando llueve, a mí me gusta cuando hay sol. No sabía lo que me pasaba y dije: ‘Algo raro’. Y era esto. Qué bruja que soy”, comentó.

Moria Casán recordó su querida amiga

La conductora destacó además las cualidades humanas y profesionales de María Rosa Fugazot. “Me da tristeza porque era una mujer increíble, una buena compañera, una actriz espectacular. Trabajé con ella en Sorpresas”, recordó Moria Casán.

“No sé qué puedo decir de una persona tan hermosa como la Fugazot. Había sufrido la muerte de su hijo René hace un año, un dolor que no pudo superar”, agregó.

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Moria Casan despidió a María Rosa Fugazot.

Moria Casan despidió a María Rosa Fugazot.

Moria Casán también reveló que mantenía contacto frecuente con la actriz desde el fallecimiento de René Bertrand. “Era una divina persona. Se la va a extrañar muchísimo. Una grande del teatro. Te quiero, María Rosa. Siempre me estaba comunicando con ella desde que falleció su hijo”, señaló.

Y cerró, emocionada: “Era una persona de bien. ‘Fugazeta’ querida, lo mejor para tu vida en otro plano. Estoy triste. Soy humana, aunque no parezca”.

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