"Belén", de Dolores Fonzi, la gran ganadora de los Premios Sur

“Belén”, la película dirigida por Dolores Fonzi y favorita de la vigésima edición de los Premios Sur con 16 nominaciones, compartió el liderazgo de la principal gala del cine argentino con “Gatillero”, de Cristian Tapia Marchiori, al obtener ambas cinco estatuillas.

La película de Dolores Fonzi, inspirada en la historia de una mujer criminalizada por un aborto en Tucumán, se llevó el premio mayor al ganar el Premio Sur a la mejor película de ficción.

Identidad barrial. Es director de cine y está grabando una película en Lomas, con Los Andes como protagonista

Belén se consagra como la gran ganadora de la noche. ¡Aguante el cine argentino! #XXPremiosSur Revive la gala en HBO Max. pic.twitter.com/VyrsvCFuvv

Al recibir uno de los premios, Dolores Fonzi pidió un minuto de silencio por Agostina Vega, la adolescente asesinada el pasado sábado en un caso que ha generado conmoción en Argentina, y llamó a sumarse a las movilizaciones previstas para este miércoles bajo la consigna Ni Una Menos.

image Dolores Fonzi en los Premios Sur.

Cristian Tapia Marchiori, por su parte, sorprendió al alzarse con el premio a mejor dirección por 'Gatillero', una película rodada en un único plano secuencia que narra la historia de un sicario recién salido de prisión y que también obtuvo los galardones a mejor guión original, mejor fotografía, mejor sonido y mejor maquillaje y caracterización.

"El Eternauta", reconocido en los Premios Sur

“El Eternauta”, la adaptación de Bruno Stagnaro de la icónica historieta del argentino Héctor Germán Oesterheld, protagonizada por Ricardo Darín, se quedó con la estatuilla a mejor serie de ficción, y fue presentada por Fernán Mirás y Leticia Brédice con bromas sobre la abundancia de series en la industria audiovisual.

La película de Kleber Mendonça Filho, “El agente secreto”, se quedó con el premio a mejor película iberoamericana. Hubo reconocimientos especiales a Lucrecia Martel, Cecilia Roth y al productor Luis Scalella. También fue recordado Luis Brandoni.