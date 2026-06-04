viernes 05 de junio de 2026
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4 de junio de 2026
Felicitaciones.

"Belén", de Dolores Fonzi, la gran ganadora de los Premios Sur

La película de Dolores Fonzi, la artista de Adrogué, se llevó el galardón mayor en la ceremonia. Compartió el liderazgo de estatuillas con “Gatillero”.

Dolores Fonzi con su galardón.&nbsp;

Dolores Fonzi con su galardón. 

“Belén”, la película dirigida por Dolores Fonzi y favorita de la vigésima edición de los Premios Sur con 16 nominaciones, compartió el liderazgo de la principal gala del cine argentino con “Gatillero”, de Cristian Tapia Marchiori, al obtener ambas cinco estatuillas.

La película de Dolores Fonzi, inspirada en la historia de una mujer criminalizada por un aborto en Tucumán, se llevó el premio mayor al ganar el Premio Sur a la mejor película de ficción.

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Obtuvo además los galardones a mejor guión adaptado, mejor montaje, mejor actriz de reparto y mejor actriz revelación, estos dos últimos para Camila Pláate.

Al recibir uno de los premios, Dolores Fonzi pidió un minuto de silencio por Agostina Vega, la adolescente asesinada el pasado sábado en un caso que ha generado conmoción en Argentina, y llamó a sumarse a las movilizaciones previstas para este miércoles bajo la consigna Ni Una Menos.

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Dolores Fonzi en los Premios Sur.

Dolores Fonzi en los Premios Sur.

Cristian Tapia Marchiori, por su parte, sorprendió al alzarse con el premio a mejor dirección por 'Gatillero', una película rodada en un único plano secuencia que narra la historia de un sicario recién salido de prisión y que también obtuvo los galardones a mejor guión original, mejor fotografía, mejor sonido y mejor maquillaje y caracterización.

"El Eternauta", reconocido en los Premios Sur

“El Eternauta”, la adaptación de Bruno Stagnaro de la icónica historieta del argentino Héctor Germán Oesterheld, protagonizada por Ricardo Darín, se quedó con la estatuilla a mejor serie de ficción, y fue presentada por Fernán Mirás y Leticia Brédice con bromas sobre la abundancia de series en la industria audiovisual.

La película de Kleber Mendonça Filho, “El agente secreto”, se quedó con el premio a mejor película iberoamericana. Hubo reconocimientos especiales a Lucrecia Martel, Cecilia Roth y al productor Luis Scalella. También fue recordado Luis Brandoni.

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