lunes 01 de junio de 2026
Escribinos
1 de junio de 2026
Luz, cámara, acción.

Cómo será la nueva película de Netflix con Robert De Niro

Protagonizada por Robert De Niro, Adam Scott y Michelle Monaghan, Netflix adelantó las primeras imágenes de su nueva película.

La nueva pelíciula de Robert De Niro.

La nueva pelíciula de Robert De Niro.

Cajo la dirección de James Ashcroft y basada en la novela del autor británico Alex North, la película promete trasladar a la pantalla una historia inquietante que combina el drama psicológico con el suspenso más oscuro.

Lee además
Wanda Nara y Darío Barassi vuelven a Netflix. 
Lo que vendrá.

Netflix confirmó el regreso de Love is Blind con Wanda y Barassi
James Rodríguez recordó su paso por Banfield en la serie de Netflix.
Del Sur al mundo.

El recuerdo de James de su paso por Banfield en su serie de Netflix
image
Nueva película de Netflix.

Nueva película de Netflix.

Los detalles de la película de Robert de Niro

El relato sigue a un escritor de novela negra que atravesó uno de los momentos más devastadores de su vida: la pérdida de su esposa. Interpretado por Adam Scott, su personaje intentó reconstruir su vida junto a su hijo de ocho años. De todos modos, todo cambió en la historia cuando el niño fue secuestrado de manera repentina.

Ante la desesperación, el protagonista tomó una decisión que evitó durante años: pedir ayuda a su padre, un detective retirado con quien no mantenía relación. Ese rol recayó en Robert De Niro, quien regresó al género criminal con una interpretación cargada de intensidad. Durante la investigación, ambos descubrieron que el secuestro del niño no era en realidad un simple hecho aislado.

Temas
Seguí leyendo

Netflix confirmó el regreso de Love is Blind con Wanda y Barassi

El recuerdo de James de su paso por Banfield en su serie de Netflix

Netflix estrena "México 86", la historia más oscura detrás del Mundial

Brad Pitt vuelve como Cliff Booth en la nueva película escrita por Tarantino

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Nahir Galarza habló con Olga desde la cárcel. 
Dale play.

Nahir Galarza rompe el silencio en Olga, a solas con Nati Jota y Kablan

Las más leídas

Te Puede Interesar

Noelia era egresada del Instituto Lomas de Zamora.
Conmoción.

Femicidio en Temperley: fuerte mensaje del Instituto Lomas, donde estudió la víctima