Cómo será la nueva película de Netflix con Robert De Niro

La nueva pelíciula de Robert De Niro.

Netflix presentó las primeras imágenes de la película “Susurran tu nombre”, su próxima apuesta dentro del género thriller, que contará con un elenco de primer nivel encabezado por Adam Scott, Michelle Monaghan y Robert De Niro. El estreno está previsto para el 28 de agosto.

Cajo la dirección de James Ashcroft y basada en la novela del autor británico Alex North, la película promete trasladar a la pantalla una historia inquietante que combina el drama psicológico con el suspenso más oscuro.

image Nueva película de Netflix.

Los detalles de la película de Robert de Niro El relato sigue a un escritor de novela negra que atravesó uno de los momentos más devastadores de su vida: la pérdida de su esposa. Interpretado por Adam Scott, su personaje intentó reconstruir su vida junto a su hijo de ocho años. De todos modos, todo cambió en la historia cuando el niño fue secuestrado de manera repentina.

Ante la desesperación, el protagonista tomó una decisión que evitó durante años: pedir ayuda a su padre, un detective retirado con quien no mantenía relación. Ese rol recayó en Robert De Niro, quien regresó al género criminal con una interpretación cargada de intensidad. Durante la investigación, ambos descubrieron que el secuestro del niño no era en realidad un simple hecho aislado.

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