La Fundación Mar de las Pampas llega a Lomas de Zamora con una gala lírica de nivel internacional

Las entradas para el show lírico en Lomas de Zamora ya se encuentran a la venta.

La Fundación Mar de las Pampas Conciertos presentará, el próximo domingo 14 de junio, una Gala Lírica llamada “Viva Italia” en el histórico Teatro Coliseo de Lomas de Zamora . El evento, de alto nivel artístico, tendrá un valor especial para el distrito ya que Eduardo Jordán , reconocido pediatra local, es uno de los fundadores de la institución.

La gala forma parte de una gira que la Fundación impulsa para dar a conocer el desarrollo cultural y turístico de Mar de las Pampas, donde hace 18 años organiza conciertos de música clásica en contacto con la naturaleza. Bajo la presidencia de Pedro Coperchini lograron consolidarse como referentes en la Costa Atlántica, acercando propuestas culturales a miles de vecinos y turistas, por lo que ahora buscarán expandir la idea en zona Sur, zona Norte, La Plata, Capital Federal, Mar del Plata, Santa Fe y Córdoba, entre otros destinos.

“Desde la creación de la Fundación tuvimos la posibilidad de realizar más de 90 conciertos gratuitos, la mayoría de ellos en el partido de Villa Gesell y en la localidad de Mar de las Pampas, sobre todo en la Plaza de la Música Clásica y en la Capilla Nuestra Señora del Valle”, le dijo Eduardo Jordán al Diario La Unión. El querido pediatra, reconocido en el distrito por su trayectoria profesional y humana, es uno de los socios fundadores de la agrupación que trabaja de manera desinteresada con el propósito de acercar la música clásica y lírica a distintas generaciones.

Lomas de Zamora, parte de la expansión artística de la Fundación

La propuesta artística de la Fundación reúne a músicos y cantantes provenientes de algunos de los teatros y espacios más importantes y rimbombantes del país. En esta oportunidad, el concierto que se hará en el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora (a partir de las 18, en la calle España 55) contará con la presentación de las sopranos Paula Almerares y Anabella Carnevali, del Teatro Colón, acompañadas por artistas internacionales y un destacado elenco que interpretará las mejores arias y canzonetas italianas.

La obra ya fue presentada en el verano 2025 en Mar de las Pampas y convocó a más de 4.000 personas. Ahora, esa misma experiencia llegará a Lomas de Zamora con el objetivo de acercar la música clásica y lírica a nuevos públicos, como así también dar a conocer el proyecto autogestivo.

fcef05b2-9286-4450-98d8-e025c26a469e Los conciertos realizados por la Fundación Mar de las Pampas tienen una gran aceptación por parte del público.

“Como no contamos con colaboración económica de ninguna índole, para esta gira decidimos cobrar las entradas. El dinero nos permitirá recaudar fondos y, de esa manera, costear los gastos de los próximos shows y, además, mantener la calidad de los artistas invitados”, explicó Jordán.

Las entradas ya se encuentran a la venta y se podrán conseguir mediante la página web de Platea Uno Tickets o de manera telefónica al 6380-2002. El acompañamiento de los vecinos será fundamental para que la Fundación continúe impulsando nuevos espectáculos y sostenga la realización de conciertos gratuitos y de calidad.