miércoles 06 de mayo de 2026
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6 de mayo de 2026
Vocación y servicio.

El querido pediatra de Lomas Eduardo Jordán fue reconocido por su trayectoria

El Concejo Deliberante de Lomas de Zamora distinguió al médico de 77 años, quien atiende a los niños en el distrito hace más de medio siglo: “Aún no me quiero retirar".

Diario La Unión | Damián Grassi
Por Damián Grassi
Eduardo, junto a su familia, en una jornada que seguramente quedará grabada en su memoria.

Eduardo, junto a su familia, en una jornada que seguramente quedará grabada en su memoria.

El querido y reconocido médico Eduardo Jordán (77) fue homenajeado por el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora por su trayectoria profesional, académica, docente y científica en el ámbito de la salud del distrito. En una charla con el Diario La Unión, se mostró emocionado por la distinción y admitió que "ama" el trabajo diario que realiza en pediatría.

Se trata de un reconocimiento en agradecimiento por “sus 54 años como médico y sus 53 años al servicio de la comunidad lomense”, lo que demuestra una extensa trayectoria intachable que sigue vigente en la actualidad. “Miles de familias lomenses fueron atendidas en mi consultorio. Es increíble saber que tantos pacientes confiaron en mi trabajo y en mi forma de ser. Disfruto ser pediatra, amo a los niños”, dijo.

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El pediatra recibió un diploma por la condecoración.

El pediatra recibió un diploma por la condecoración.

Hoy sigue demostrando su vocación y su amor por los niños. A sus 77 años, continúa atendiendo los lunes, miércoles y viernes (de 8 a 17) en el Centro Pediátrico y de la Familia, que desde 2024 funciona bajo la gestión de la obra social OSCONARA, perteneciente al Sindicato de Conductores y Motoristas Navales. Al frente del nuevo espacio, está su hijo Federico, también pediatra.

“Aún no me quiero retirar de la profesión porque me encanta lo que hago y sigo sintiendo esa vocación de servir, además de compartir el día a día con mi hijo. Ojalá que, en un futuro, la gente me recuerde como una buena persona y por lo que hice como médico en Lomas de Zamora”, cerró.

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El momento del reconocimiento a Eduardo Jordán en el Honorable Concejo Deliberante de Lomas de Zamora. Más que merecido.

El momento del reconocimiento a Eduardo Jordán en el Honorable Concejo Deliberante de Lomas de Zamora. Más que merecido.

El reconocimiento del Concejo Deliberante

“El concejal Fernando Iantorno fue el que le propuso este reconocimiento. Sus hijos fueron pacientes míos y actualmente son atendidos por mi hijo Federico, quien también es pediatra. El año pasado me pidió una especie de reseña sobre mi trayectoria, la cual presentó en el Honorable Concejo Deliberante para darle forma a este homenaje”, contó, con cierta emoción, quien en 2018 había sido distinguido como Vecino Ilustre de Lomas de Zamora.

Para Jordán, el momento de la entrega del diploma fue “muy lindo”. “A pesar de los diferentes partidos políticos, hubo una unidad para reconocer mi trabajo. Además, muchos de los presentes fueron mis pacientes, lo que me puso muy contento”, rememoró Jordán, quien estuvo acompañado por su esposa Graciela y sus tres hijos Federico (pediatra), Fernando (odontólogo) y Joaquín (publicista).

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