Manuel Ibero se quebró en Gran Hermano al enterarse de la muerte de su perra Ámbar

En Gran Hermano Generación Dorada se vivió un duro momento a causa de la triste noticia que recibió Manuel Ibero sobre la muerte de Ámbar, su perra de 6 años de edad, que afecto a todos los participantes del certamen de Telefe.

En este tipo de casos, la familia del participante es la que decide o no comunicar situaciones que ameriten o no romper con el aislamiento del programa. Una situación contraria, por ejemplo, fue lo sucedido con la abuela de Martina Pereyra.

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Es por eso que Manuel Ibero fue llamado al confesionario por Gran Hermano para que luego se vaya al SUM, en donde finalmente le dieron a conocer el fallecimiento de su mascota.

Munuel Ibero salió llorando desconsoladamente y causó estupor en sus compañeros, que obviamente le preguntaron qué había sucedido. “Falleció Ámbar”, expresó quebrado en llanto, para ser consolado de inmediato por Emanuel Di Gioia y Yanina Zilli.

Todos en la casa de Gran Hermano consolaron a Manuel Ibero, e incluso hubo jugadores que se pusieron a llorar al igual que él, como Grecia Colmenares, que lo hizo en el marco de una puerta.

Manuel Ibero les contó a sus compañeros que Ámbar murió mientras dormía y sin sufrimiento alguno, pero igualmente lamentó desde el fondo de su corazón no poder haberla acompañado en sus últimos momentos de vida.

image Manuel Ibero y su perra Ámbar.

“Tenía que estar yo, no la pude despedir tampoco. De todas las cosas que podía pensar acá, lo único que no pensé fue en esto”, expresó.

“No se tenía que ir. Hace setenta días que no estoy con ella, no quiero estar sin ella. ¿Qué mier… voy a hacer cuando vuelva a mi casa?”, manifestó con profundo dolor.