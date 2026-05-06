Los Tracy Lord presentan "Prendan", su nuevo disco, en La Tangente

Los Tracy Lord, la legendaria banda de rock nacida en Villa Galicia, presenta en sociedad “Prendan” el viernes en La Tangente, en Palermo . Se trata de la obra más ambiciosa del grupo producida por la dupla Martín Herrero y Sebastián Leopardi.

Para la banda, el álbum “es el resultado de un trabajo meticuloso” grabado en Lb records. “El disco es un manifiesto lírico y sonoro”, aseguran desde el grupo.

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Suenan canciones como el post-punk de protesta "Chicago Boy" , la resiliencia de "Brillar" y el pulso introspectivo de "Cruzando Campos". Y profundizan en temas de libertad auténtica y resistencias: "Hoy decidí buscar solo lo mejor, estrictamente", dicen en el disco.

Un disco clave de Los Tracy Lord

“Es nuestro quinto disco de estudio y el sexto incluyendo un álbum en vivo. Fue un trabajo meticuloso y hecho con mucho tiempo, hasta nos detuvimos en cada palabras de las letras de las canciones”, le cuenta Andy González, cantante de la banda, a La Unión.

La formación se completa con Negro Álvarez di Nicola y Leonardo Licritra en guitarra, Ziva Leopardi en bajo, Tato Primor en sintes y percusión y Lucho Feoli en batería.

“Es el disco más importante que hicimos. Nos tomamos todo el tiempo que quisimos en el estudio y estábamos convencidos de lo que íbamos a grabar”, señala el vocalista.

Nadia Comanechi, una banda sub 20 que pide pista, abrirá la noche y luego Los Tracy Lord mostrarán las canciones de su último disco y harán un repaso por sus trabajos anteriores.

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“Qué una banda under pueda seguir tocando en vivo después de sacar cinco discos es un golazo. El secreto es cuidar lo humano”, apunta Andy González.

Luego de la presentación oficial en La Tangente la banda tiene previsto comenzar una gira por las rutas argentina y hacer alguna escala en los escenarios de la región.